Scuola dell’Infanzia a Coccorino, si chiude un ciclo in attesa di nuove nascite per riaprire

Successo a Coccorino per la rappresentazione di fine anno della scuola dell’infanzia. I bambini, divertendosi, hanno così concluso il proprio percorso, probabilmente l’ultimo per questo plesso, falciato purtroppo dal calo delle nascite e di conseguenza delle iscrizioni. Alla fine della mattina, i piccoli allievi ed allieve sono stati premiati con un diploma, consegnato dalle docenti e dal presidente della Provincia di Vibo, Corrado L’Andolina che, su invito dei genitori, ha unito nella stessa mattina la partecipazione alla rappresentazione al sopralluogo sulla strada provinciale numero 23, rinviando gli altri impegni. Ringraziamenti per il corpo docenti, i collaboratori scolastici e tutti i partecipanti da parte della comunità di Coccorino (frazione del comune di Joppolo) per aver contribuito a rendere lieta la giornata e, al contempo, si spera in nuove iscrizioni per salvare l’ultimo presidio dello Stato sul territorio.

