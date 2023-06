Gli Architetti di Vibo organizzano due iniziative per celebrare il centenario dell’Ordine

Per l’occasione della ricorrenza del Centenario della firma della Legge 1395/1923 che ha istituito gli Ordini degli Architetti, nei giorni 23 e 24 giugno, il Consiglio dell’Ordine e la Fondazione hanno organizzato due eventi di grande rilevanza per celebrare la figura dell’Architetto e l’Architettura con ospiti e relatori di livello nazionale. Venerdì 23 giugno 2023, alle ore 17:00, presso la sede dell’ Ordine a Vibo Valentia si aprirà mostra “Open Studi aperti” con i progetti degli iscritti. Nel pomeriggio, alle 17:00, si terrà una giornata di studio che sarà introdotta con i saluti istituzionali del presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Antonio Di Matteo. La prima relazione della giornata sarà tenuta dall’architetto Leonardo Di Mauro, professore di Storia dell’Architettura, della Città e del Paesaggio presso l’Università Federico II di Napoli, autore di numerosissime pubblicazioni e di ricerche sui temi della storia dell’architettura italiana con un particolare interesse alla storia urbana e alle descrizioni del territorio e della città attraverso il vedutismo, la cartografia storica, i resoconti di viaggio del Grand Tour e le guide del turismo borghese. Attraverso la propria comunicazione Di Mauro ci accompagnerà in un viaggio nella storia dell’Architettura e alla riscoperta dei “Grandi Maestri” dall’inizio del secolo scorso fino al Moderno. La seconda relazione sarà tenuta dall’architetto Franco Tagliabue, uno degli interpreti dell’Architettura contemporanea, che insieme a Ida Origgi hanno fondano nel 2002 lo studio ifdesign che si occupa di progetti di spazi ed edifici pubblici come di progetti residenziali, commerciali e industriali. L’Arch. Tagliabue ha avuto negli anni diversi importanti riconoscimenti e vinto molti concorsi di progettazione tra cui nel 2006 con il progetto Piazza Nera Piazza Bianca vince la Honourable Mention allo European Prize for Urban Public Space di Barcellona, per il Miglior spazio aperto realizzato in Europa. Nel 2012 vince il Primo Premio Ecola Award di Berlino, è nominato al premio Mies Van de Rohe, finalista al Premio InArch ed alla Medaglia d’oro all’Architettura Italiana insieme ad altri due progetti Zona K e Una casa tre case di Casorezzo (2009). Numerose le partecipazioni alla Biennale di Architettura di Venezia e in numerose università italiane e straniere. Franco Tagliabue e Ida Origgi di ifdesign vincono nel 2021 il premio di miglior Architetto Italiano.

Museo della Certosa

Sabato 24 giugno, alle ore 10:00, al Museo della Certosa Serra San Bruno, è in programma l’evento “Architettura e rappresentazione come elementi fondamentali per la valorizzazione del

patrimonio culturale” organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria e con l’amministrazione comunale di Serra San Bruno, che si occuperà di approfondire i temi dell’Architettura e della rappresentazione in relazione alla valorizzazione del patrimonio culturale. Dopo i saluti e l’introduzione della prima relazione, affidata al professore Leonardo Di Mauro, si approfondirà il tema dell’importanza – dal punto di vista architettonico e storico – della Certosa di Serra San Bruno all’interno del sistema delle Certose meridionali, spazio altamente contemplativo, meta di pellegrinaggio di molti personaggi illustri. La seconda relazione dal titolo “Orizzonte verticale. Inconsuete Architetture tra il basilisco, l’iguana e il camaleonte” è stata affidata all’architetto Gianni Brandolino, professore di Disegno dell’Architettura presso il Dipartimento d’ Arte dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, intellettuale e raffinato disegnatore che introietta nella sua poetica i riferimenti della letteratura fumettistica europea e dalla grafica contemporanea, quanto le illustrazioni orientali del XIX e XX secolo. Un arista con il gusto per la provocazione e l’ironia che attraverso i suoi disegni esprime una poesia grafica di squisita eleganza. A conclusione dell’iniziativa si terrà una visita guidata del Museo della Certosa.

