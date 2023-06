Riapre la statale 18 tra Pizzo e Maierato: era stata chiusa per frana – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Ripristinata la regolare circolazione lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra Pizzo Calabro e Maierato, precedentemente chiusa per una frana avvenuta tra il km 425,400 ed il km 425,500. Il provvedimento si era reso necessario, a causa delle forti piogge che, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, hanno interessato il territorio e causato dei versamenti di materiale terroso lungo la strada. Gli operatori Anas e della ditta di manutenzione hanno lavorato ininterrottamente per poter consentire nel più breve tempo possibile il ripristino della regolare circolazione. Le attività di ripristino e messa in sicurezza hanno interessato anche la NSA 572 ‘Di Monte Cucco e di Monte Pecoraro’ (ex ss 110) al km. 2,700, che però non è mai stata chiusa al traffico.

