Esonda il torrente Candrilli a Portosalvo, Soriano (Pd) chiede interventi urgenti

Le abbondanti piogge che si sono riversate ieri sul territorio di Vibo Valentia hanno provocato diversi danni, tra cui l’esondazione del torrente Candrilli. Acque e fango sono fuoriusciti dagli argini, invadendo la strada e parte del centro abitato di Portosalvo. Situazione denunciata anche dal consigliere comunale del Partito democratico Stefano Soriano, che ha inviato una nota al sindaco di Vibo Valentia, al presidente della Provincia e alla Protezione civile della Regione Calabria per sollecitarli «ognuno per le proprie competenze, ad intervenire con la massima urgenza sul torrente Candrilli che arriva a Porto Salvo e si ricongiunge con il torrente Trainiti». Secondo l’esponente dem, il Candrillo rischia di esondare nuovamente se non si porranno in atto le azioni e le opere necessarie ad evitarlo. «La situazione alla luce delle previsioni metereologiche avverse dei prossimi giorni rischia di peggiorare», scrive nella nota inviata alle autorità. Si chiede quindi di ristabilire il corso ordinario del torrente in questione. «L’attenzione deve rimanere alta sui torrenti che attraversano il territorio comunale di Vibo Valentia – spiega in un post pubblicato sul suo profilo Facebook e corredato delle foto dell’esondazione -, in quanto le condizioni sono pessime e solo pochi giorni fa in Consiglio comunale era stato approvato un mio ordine del giorno con il quale chiedevo un intervento urgente al presidente della Regione ed al presidente della Provincia». L’ordine del giorno riguardava proprio la manutenzione dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale.

LEGGI ANCHE: Vibo marina: poche ore di pioggia costringono i cittadini a uno scenario desolante

Piogge e danni al bypass sul Murria, disagi per gli agricoltori del Briaticese