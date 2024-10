Maltempo nel Vibonese: esonda il fiume Candrilli a Porto Salvo, strada allagata

A causa delle piogge torrenziali il torrente Candrilli è esondato allagando la strada che collega la frazione Porto Salvo a Vibo Valentia. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Marina e gli agenti della Polizia municipale che stanno monitorando il livello del corso d’acqua che minaccia le vicine abitazioni. Al momento non si segnalano particolari disagi tra la popolazione che risiede nella frazione. Già in passato il torrente Candrilli esondò allagando la zona delle case popolari di Porto Salvo. Anche in quella circostanza il letto era bloccato da un muro di detriti causato dalla mancanza pulizia del corso d’acqua.