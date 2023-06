Limbadi, al Comune un corso di formazione per il patentino Fitosanitario

Si è svolto a Limbadi nell’aula congressi del Municipio il corso di formazione per il rinnovo del patentino Fitosanitario rivolto agli agricoltori del paese e non solo. “Questo è stato possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nelle persone di Vincenzo Lentini, presidente del Consiglio comunale, e Nicola Nicolino, assessore all’agricoltura. Il corso – spiegano dall’ente locale – è stato organizzato in loco grazie alla disponibilità del dottor Maurizio Angotti, responsabile del Centro di Sviluppo Agricolo Arsac di Vibo Valentia, che ha accolto la richiesta da parte dell’amministrazione comunale di organizzare questo corso considerato che erano molti gli agricoltori a cui era scaduto il tesserino. Le attività di formazione hanno avuto una durata di quattro giorni e molto soddisfatti si sono dimostrati gli agricoltori, i quali hanno svolto il corso completamente gratuito nel proprio paese evitando sofferte trasferte in altri paesi. Il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Lentini e l’assessore Nicola Nicolino ringraziano il dottor Maurizio Angotti per la disponibilità avuta nei confronti del territorio di Limbadi e tutti i formatori intervenuti, nonché i dipendenti che si sono prestati come supporto a favore della riuscita del corso, e in particolare Francesco Romano, che si è anche occupato della documentazione dei partecipanti richiesta dalla Regione Calabria per l’accesso al corso, e il dipendente Francesco Spanò per l’impegno mostrato durante le lezioni”. L’amministrazione comunale ha inoltre fatto sapere che un nuovo corso, questa volta a favore di giovani agricoltori che non sono ancora in possesso del patentino Fitosanitario, avrà inizio a settembre “perché l’amministrazione ci tiene a dare supporto a tutti i nuovi agricoltori del territorio”.

