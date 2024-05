Dieta Mediterranea, a Maierato il progetto del Rotary: «Valorizziamo una grande risorsa»

Grande successo per la presentazione del progetto del Rotary International, Distretto 2102. Dinnanzi ad un numeroso pubblico è stato delineato il percorso per la valorizzazione della “Dieta Mediterranea”: ricerca scientifica, individuazione prodotti di eccellenza e formazione per la cucina tradizionale, conosciuta in tutto il mondo. Se ne è parlato, appunto, presso il Resort Popilia, con esperti e appassionati. L’apertura e chiusura dei lavori al governatore del Distretto 2102, Francesco Petrolo, a seguire i saluti di benvenuto da parte del prefetto distrettuale, Maria Giovanna Fusca, e quelli istituzionali dei presidenti del Club ospitanti di Hipponion, Ketty De Luca, di Vibo Valentia, Teresa Saeli, del governatore eletto, Maria Pia Porcino, del governatore nominato, Dino De Marco, con la partecipazione dei past governor Francesco Socievole, Luciano Lucania, Alfredo Focà, Pietro Niccoli. Ha introdotto i lavori il coordinatore dei progetti Agorà e della Dieta Mediterranea, Giacomo Francesco Saccomanno, rilevando come il Rotary con l’Agorà si sia aperto all’esterno con un dialogo costante con il territorio e in questa direzione il progetto distrettuale della Dieta Mediterranea che potrebbe creare sviluppo e occupazione.

A seguire gli interventi di Vittorio Caminiti, presidente del Museo Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, Domenicantonio Galatà, biologo nutrizionista, presidente Associazione italiana nutrizionisti in cucina, Ludovico Abenavoli, direttore scuola di specializzazione in malattie dell’apparato digerente, Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Giuseppe Rosano, direttore settore Cardiologia Università di Londra, Paolo Caridi, vice presidente Apan, Associazione pasticceri artigiani reggini, Francesco Pucci, presidente Associazione professionale cuochi italiani, Giuseppe Romano, delegato calabrese dell’Unione Europea dei cuochi, Monika Sannicola, presidente Associazione italiana cuochi Calabria. Hanno concluso il sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo, che ha evidenziato di come il Ministero stia lavorando per difendere i prodotti e le risorse italiane, e il governatore Francesco Petrolo, che ha ribadito quanto «sia possibile fare rete e innovazione se, finalmente, la cultura dell’io diventi un noi». Ringraziato «il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, per il sostegno e l’interesse al progetto, con l’avvenuta sottoscrizione di un protocollo con importanti intenti collaborativi e costruttivi. Un incontro che ha visto una partecipazione sentita e colma di entusiasmo per la valorizzazione di una grande risorsa che potrà consentire una crescita e la possibilità di investire su tanti giovani che amano la Calabria. Un messaggio forte di amore, di fare rete e di richiamo alle Istituzioni – affermano i promotori – per un percorso condiviso e che possa ripartire da una necessaria ed indispensabile formazione, da molto tempo abbandonata. Tutti i relatori, di altissimo valore, hanno evidenziato che con l’individualismo difficilmente si potrà crescere ed hanno ringraziato il Rotary per questo fondamentale impegno per cercare, finalmente, di creare una squadra coesa e che miri alla valorizzazione della Dieta Mediterranea, la cui valenza è stata riconosciuta anche dall’Unesco. Una “prima pietra” ad un progetto di grande rilevanza per la Calabria e che consentirà, anche, di valorizzare questa incommensurabile risorsa immateriale e di creare economia ed occupazione».

