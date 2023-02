Vibo, la dieta Mediterranea al centro di un incontro all’Alberghiero

Parteciperanno rappresentanti dell’Avis ma anche del mondo associativo e scientifico. L’evento in programma il 21 febbraio

Martedì, 21 febbraio a partire dalle ore 9.00, ci terrà un seminario organizzato dall’Avis provinciale sul tema della salute attraverso lo stile alimentare e il ruolo della dieta mediterranea. L’incontro si svolgerà nella sede dell’Ipseoa “E. Gagliardi” in aula magna. Al centro dell’iniziativa ci sarà il libro “La Dieta mediterranea calabrese. Uno stile alimentare in armonia con la salute”, realizzato da Luigi Elia e Biagio Cutrì. Parteciperanno vari rappresentanti dell’Avis ma anche del mondo associativo e scientifico. [Continua in basso]

Ai saluti della dirigente scolastica Eleonora Rombolà, seguiranno gli interventi di Caterina Forelli (presidente Avis provinciale Vibo), Nicodemo Napoli (vicepresidente Avis Calabria), Gaetano Mazzarella (presidente Avis Comune di Vibo Valentia), Biagio Cutrì (artista e coautore del libro); Luigi Juli (neuropsichiatra infantile) e Antonio Leonardo Montuoro (presidente internazionale Dieta Mediterranea).

