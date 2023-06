Cooperazione tra territori, il Gal Terre Vibonesi promuove un evento nazionale

“Due giorni per conoscere e farsi conoscere. Due giorni di confronti, incontri plenari, gruppi di lavoro, contaminazioni territoriali. Da nord a sud per la messa in rete delle esperienze”. E’ quanto fa sapere il Gal Terre Vibonesi promotore dell’evento nazionale “La Cooperazione tra i Territori nella Programmazione Leader 2023/27” in programma i prossimi 6 e 7 luglio. Al centro, i territori e lo sviluppo di essi attraverso le eccellenze della propria terra e le opportunità dei fondi comunitari. Palazzo “Santa Chiara”, a Tropea, accoglierà la prima giornata di lavori in cui, dopo i saluti del sindaco, Giovanni Macrì e del presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, interverranno l’Assessore regionale all’Agricoltura e alle Risorse Agroalimentari, Gianluca Gallo, il direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo e la ricercatrice Crea (Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia), Annalisa Del Prete. Cuore pulsante dell’evento il confronto tra i Gal provenienti da tutta Italia. Presenti Marina Valentini – direttore Gal Piceno (Marche); Elvira Mirabella – direttore Gal Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano (Emilia Romagna); Giovanni Minuto – direttore Gal Valli Savonesi (Liguria); Josef Mair – direttore Gal Alpi di Serentino (Alto Adige); Giovanni Giugliano – direttore Gal Irno-Cavese “Terra è Vita” (Campania) – presidente Aidcg – Associazione Italiana Direttori e Coordinatori Gruppi di Azione Locale; Hubert Ungerer – direttore Gal Sudtiroler Grezland (Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige); Nicola Gallinaro – direttore Gal Gardavalsabbia2020 – (Lombardia); Emilio Pierpaolo Giordano – direttore Gal Terre Vibonesi (Calabria). A chiudere la giornata la visita guidata di Tropea, insignita del riconoscimento “Borgo dei Borghi 2021” e la cena sociale con la cucina del Gal Terre Vibonesi. Il giorno successivo, presso la sede del Gal Terre Vibonesi a Vena di Ionadi, scambio di esperienze, conoscenze e metodi a confronto tra gli operatori dello sviluppo locale in vista della nuova programmazione 23/27, aperto ai Gal, ai professionisti e agli operatori dello sviluppo locale.

