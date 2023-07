Vibo, carcere: personale aderisce all’astensione dalla mensa di servizio

“Un vero successo targato Sappe, oltre il 97% del personale ha aderito alla manifestazione con

l’astensione dalla mensa di servizio. Il sindacato vibonese con il suo segretario Francesco

Ciccone è riuscito a compattare tutti. L’amministrazione Penitenziaria deve prendere atto del disagio del personale di Polizia Penitenziario di Vibo Valentia”. Così il sindacato della polizia che aggiunge “non ci sta il Sappe, servono delle risposte oltre che sulla dotazione organica sugli altri punti evidenziati con la nota del 25 maggio 2023 indirizzata al Prefetto, nello specifico: in primis il problema legato alla gestione dei detenuti con patologie psichiatriche. Devono essere ricoverati in idonee strutture e l’Asp deve adoperarsi per fare arrivare gli Specialisti necessari al fine di gestire al meglio il problema. Inoltre, al fine di tutelare la Legge e la Legalità, è necessario che i soggetti che hanno posto in essere atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, devono immediatamente essere allontanati dalla struttura al fine di tutelare il personale tutto e la direzione stessa”. Nei prossimi giorni al Provveditorato si discuterà della distribuzione di 111 unità in tutta la Calabria, “chiediamo che Vibo venga preso in serie considerazione atteso che allo stato si registra una carenza organica complessiva di 80 unità. Altra nota dolente è il carico di lavoro del personale impiegato nelle sezioni detentive, i movimenti debbono essere contenuti al minimo e nel turno serale bisogna consentire al personale di consumare il pasto in serenità. Il pagamento del lavoro straordinario, dei buoni pasto delle missioni devono essere assicurati tempestivamente”. In conclusione il Sappe comunica che il prossimo 3 agosto ci sarà la seconda astensione della mensa, al fine di tenere alta l’attenzione sul sistema carcere.

