Carcere di Vibo: celebrazioni in onore a San Basilde, patrono della polizia penitenziaria

Si è svolta questa mattina, alle ore 10, all’interno dei locali della Caserma della Casa Circondariale di Vibo Valentia, la festa di San Basilide, patrono della Polizia Penitenziaria. La festa è iniziata con la santa messa officiata dal vescovo Attilio Nostro e alla quale erano presenti autorità civili e militari, e personale della Polizia Penitenziaria, anche in quiescenza. Durante l’evento vi è stata la consegna di premi, attestati e buoni per l’acquisto di libri (da 200, 150 e 100 euro) per il “Premio in onore dell’Assistente Capo Coordinatore di polizia Penitenziaria Corigliano”, rivolti ai figli del personale che si sono particolarmente contraddistinti per meriti scolastici, consegnati dal direttore della Casa Circondariale di Vibo, Angela Marcello e dal comandante Salvatore Conti.

