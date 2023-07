Sorical: approvato il bilancio di esercizio 2022

L’assemblea dei soci della Sorical ha approvato il bilancio di esercizio 2022. L’amministratore unico della società, Cataldo Calabretta, alla presenza di componenti del Collegio sindacale, ha illustrato al socio Regione Calabria, i dati contabili: “L’anno 2022 si è chiuso con un utile di 1.784.581 di euro – ha spiegato – il valore della produzione si è attestato a 140 milioni di euro contro i 97 milioni dell’anno precedente, l’incremento è dovuto al trattamento contabile dei conguagli tariffari maturati a tutto il 31 dicembre 2022, incluso lo stanziamento del conguaglio energia, calcolati secondo il vigente metodo tariffario deliberato dall’autorità di regolazione Arera. All’aumento dei ricavi ha inciso anche l’appostamento del credito d’imposta riconosciuto dal Governo sul maggior costo di energia elettrica, pari 8,3 milioni di euro. I costi di produzione registrati nel 2022 ammontano a 130 milioni di euro contro gli 89 milioni dell’anno precedente. Ad influire l’incremento del costo di energia elettrica che per l’esercizio è risultato pari a 63,8 milioni di euro, contro i 25 milioni di euro del 2021, ben il 147% in più rispetto all’esercizio precedente. Anche nell’esercizio 2022, la società ha proseguito nell’attività di contenimento dei costi al fine di poter mitigare gli effetti finanziari inevitabilmente generati dal maggior costo dell’energia. Il 2022 è stato segnato da importanti novità con la liquidazione delle quote azionarie detenute dal socio privato Veolià, che ha consentito di trasformare Sorical in una società con capitale interamente pubblico, l’uscita dalla liquidazione volontaria dopo 10 anni e il ritorno alla piena operatività, in continuità con l’esercizio precedente. Inoltre, in attuazione della Delibera n. 5/2020 dell’allora Ente di Governo d’Ambito Aic (Autorità Idrica Calabrese), con la quale si individuò la forma di gestione in house providing del servizio idrico integrato, in data 25 ottobre 2022, con delibera n. 9 e successiva delibera n. 12 del 30 dicembre2022, l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria

(Arrical) ha affidato a Sorical la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Unico regionale”.

