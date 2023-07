“Orgoglio e Pregiudizio”, Gratteri a Falerna il 19 luglio, anniversario della strage di via D’Amelio

Dopo le emozioni del primo communication meeting, il nostro grande evento che lo scorso luglio ha animato Tropea, quest’estate abbiamo deciso di triplicare. Lo ha anticipato il nostro editore: abbiamo costruito tre LINK territoriali per puntare i fari sull’orgoglio di una terra che può e vuole liberarsi dai pregiudizi. Partiamo dal prequel di Falerna: appuntamento alle 19 di mercoledì 19 luglio nell’area esterna del Riva. Una data importante, una cicatrice nella storia del nostro Paese, che rende ancora più importante incominciare proprio da qui. Ci sono valori che superano tutti gli altri: non possiamo e non dobbiamo dimenticare chi ha scelto di dedicare la propria vita a combattere per rendere migliore la nostra società. E così, 31 anni dopo la strage di via D’Amelio, in cui le mafie uccisero Paolo Borsellino e cinque dei sei agenti di scorta, inizieremo i nostri LINK estivi in Calabria con un altro grande Procuratore, Nicola Gratteri, che rappresenta uno dei nostri orgogli. CONTINUA A LEGGERE QUI: “Orgoglio e Pregiudizio” parte da Falerna con Gratteri il 19 luglio, anniversario della Strage di Via D’Amelio