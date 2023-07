Zungri, il Comitato festa a lavoro per la manutenzione del Santuario mariano

Zungri, lavori sagrato

Fervono i lavori all’interno del Santuario della Madonna della Neve di Zungri, in attesa della festa patronale del 5 agosto. Quest’anno il Comitato festa, presieduto da Domenico Fiamingo, ha lavorato duramente e gratuitamente per intervenire sui punti più critici della struttura della chiesa. Il grande lavoro, tutt’ora in corso, sta migliorando l’aspetto del Santuario sia internamente che esternamente. Il gruppo si è dunque messo subito all’opera per sistemare le infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto e che da tempo condizionavano lo stato di salute della copertura della chiesa. Si è provveduto anche all’eliminazione del dislivello del sagrato che prima rappresentava un continuo pericolo d’inciampo per i fedeli; sono state effettuate le numerose riparazioni interne sia sull’illuminazione del santuario, con la sostituzione dei faretti obsoleti, che dell’intonaco alle pareti e sulle colonne laterali visibilmente precario in molti punti e bisognoso da tempo di urgenti interventi di ripristino. Ulteriori opere importanti di restauro, sono poi state effettuate anche sul portone ligneo centrale della struttura, ora tornato agli originari splendori e non più in preda all’usura degli agenti atmosferici.

