Lo scrittore e velista Alfredo Giacon fa tappa con la sua barca nel porto di Vibo Marina

Ha raccontato i suoi viaggi in numerosi libri e da oltre trent'anni solca oceani e mari per divulgare il più possibile un messaggio di sostenibilità ambientale

Alfredo Giacon è uno scrittore, velista e navigatore italiano. Da oltre trenta anni solca oceani e mari per divulgare il più possibile un messaggio di sostenibilità ambientale. Ha raccontato i suoi viaggi intorno il mondo in numerosi libri pubblicati dalle principali case editrici italiane. Partecipa a dibattiti per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di cambiare stili di vita senza per questo incidere negativamente sulla qualità della propria esistenza, per rispettare il pianeta che ci ospita e la biodiversità che arricchisce di emozioni la nostra vita. Dal 1993 la barca a vela “Jancris” è diventata l’abitazione principale di Alfredo e di sua moglie, Nicoletta Siviero. Nell’ambito dell’evento denominato “Bluetour, le vie del mare”, un itinerario culturale nato con lo scopo di valorizzare la nostra risorsa più preziosa, la Jancris, partita da Lerici il 21 giugno, splendida ambasciatrice per l’occasione, approderà anche nel porto di Vibo Marina dove, presso il pontile Marina Carmelo, domani 27 luglio alle 9.30 è prevista una cerimonia di saluto.

