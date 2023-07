Pedane per disabili a Vibo Marina, Patania: «L’assessore Bruni venga qui»

Gianni Patania, segretario Confasila, replica all’assessore Vincenzo Bruni, in merito al caso delle passerelle per disabili della frazione Vibo Marina: «Le sue dichiarazioni – scrive il sindacalista – le giudico straordinarie nella loro pochezza. Sono confusionarie e lontane dal dare risposte concrete alle persone con disabilità». Patania scandisce: «Secondo l’illustre assessore, le problematiche poste in essere sulle pedane dei disabili sono frutto di campagna politica e il suo operato eccellente. A mio avviso, non sa di cosa parla. Se invece di redigere il solito comunicato stampa ed elogiare sé stesso, fosse venuto sulle spiagge, avrebbe capito. Ma l’assessore è impegnato in campagna elettorale e cerca di nascondere una problematica grave con parole e zero fatti concreti. A volte si cerca di fare gli acrobati per non sentirsi nani». Quindi l’affondo finale: «Venga nelle frazioni marine e capirà i problemi reali. La risposta da politico navigato è da ritenersi fallimentare così come l’azione dell’assessorato in questione. Ci perdoni – chiosa Patania – di aver messo in discussione le sue capacità di assessore ma qua nessuno è fesso».

LEGGI ANCHE: Vibo Marina e Bivona: passerelle per i disabili utili solo a metà – Video

Passerelle su spiagge Vibo, Bruni: «Strumentalizzazioni a fini politici»

Vibo Marina, cemento e sterpaglie ostacoli per la carrozzina di Mimma per raggiungere il mare – Video