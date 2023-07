Vibo Marina e Bivona: passerelle per i disabili utili solo a metà – Video

Andare in spiaggia nelle Marinate può diventare un incubo per i diversamente abili che non possono raggiugere l'acqua in quanto le pedane in legno installate dal Comune si fermano a metà spiaggia. Problemi anche con gli stalli per le auto

Stalli per i disabili sbiaditi e passerelle per l’accesso a mare lasciate a metà spiaggia rendendo problematico, se non proibitivo, il raggiungimento del mare per tutte le persone affette da disabilità. Si può sintetizzare così la denuncia di Gianni Patania, segretario provinciale della Confasila. Il sindacalista punta il dito contro l’amministrazione comunale di Vibo Valentia per aver realizzato delle passerelle per i disabili che si interrompono però a dieci metri dalla riva. La striscia di pedane di legno si ferma infatti a metà battigia non consentendo alle carrozzine di raggiungere il mare. «Basterebbe allungare la pedana – osserva Patania – oppure dotarsi delle “sedie job” già in uso in diversi comuni». Come se non bastassero tali difficoltà, a rendere l’accesso in spiaggia più complicato per i disabili sono gli stalli: pochi e quasi invisibili. Non è presente neppure la segnaletica verticale, mentre le strisce gialle si presentano sbiadite. Sono infatti diversi gli automobilisti che, non vedendo il segnale stradale, occupano lo spazio dedicato alle persone affette da disabilità. Problemi su problemi, dunque, per i quali il Comune di Vibo Valentia è chiamato a porvi rimedio a stagione estiva ormai iniziata da un pezzo. Ma meglio tardi che mai, sperando da “palazzo Luigi Razza” ci sia chi si faccia carico del problema e lo risolva.

