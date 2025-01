Il Sant’Anna d’inverno? Peggio che d’estate: dal torrente una colata di fanghi nel mare di Bivona. Patania (Confsila): «Sindaco batti un colpo» – VIDEO

Il nuovo anno inizia con il mare di Bivona sporcato dai fanghi portati dal torrente Sant’Anna. Un mare azzurro e cristallino che diventa marrone lì dove si incontra con il corso d’acqua. La segnalazione arriva da Gianni Patania, segretario provinciale di Confsila, da sempre attento ai temi ambientali.

«Dove sono finite le promesse sulla soluzione del problema? Tra qualche mese avrà nuovamente inizio la stagione estiva e qui siamo a punto e a capo», afferma il sindacalista, che non ha esitato a contattare il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo per segnalare le criticità odierne e chiedere conto su quanto si sta facendo per risolverle: «Mi ha informato che l’8 gennaio si terrà il secondo tavolo tecnico sulla questione con Sorical, Corap, Arpacal, Calabria Verde e Regione Calabria».

Degli sversamenti in mare di liquami provenienti dal Sant’Anna e dell’interlocuzione tra la Regione e il Comune, ha parlato lo stesso Romeo durante la conferenza stampa di fine anno. Il sindaco ha assicurato un monitoraggio costante su perdite fognarie e scarichi abusivi e ha detto che si sta ipotizzando di “chiudere” completamente il Sant’Anna, collettando al depuratore di Porto Salvo l’altro impianto a monte, il depuratore Silica, che riversa le acque a fine ciclo nell’alveo del torrente. Intanto però il mare continua a colorarsi di marrone, in attesa del prossimo tavolo e di una soluzione definitiva.