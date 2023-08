Vibo Marina, Link – Orgoglio e pregiudizio: consensi unanimi per Nicola Gratteri

Tra gli altri, tantissimi giovani arrivati da ogni parte della Calabria per ascoltare il procuratore: "Ci dà il coraggio per andare avanti"

di Francesca Lagatta

«È la benzina che ci dà coraggio per andare avanti». Sono le parole del procuratore antimafia Nicola Gratteri, innanzi all’interminabile fila di fan ed estimatori che due giorni fa ha chiesto una stretta di mano o un autografo sul suo ultimo libro, scritto a quattro mani con Antonio Nicaso: “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo“. L’occasione si è presentata al termine del secondo appuntamento con l’evento targato LaC, “Link – Orgoglio e pregiudizio“, che si è tenuto nell’area portuale di Vibo Marina, alla presenza di centinaia di persone e autorità. La manifestazione, fortemente voluta dall’editore del network LaC, Domenico Maduli, e dal direttore generale Maria Grazia Falduto, ha l’obiettivo di abbattere ii pregiudizi sulla Calabria e rendere i calabresi orgogliosi della loro terra. CONTINUA A LEGGERE QUI: Link, da ogni parte della Calabria per ascoltare Gratteri: «Ci dà il coraggio per andare avanti»