Link, presentato il progetto CalabriArt: un viaggio nelle bellezze della nostra terra – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

di Giusy Criscuolo

La terza ed ultima tappa di Link con Orgoglio e Pregiudizio è stata l’occasione anche per presentare il progetto di CalabriArt. Un progetto che racconta l’orgoglio dell’essere artisti calabresi o di essere artisti che la Calabria decidono di raccontarla attraverso quadri, installazioni e colori. Un museo a cielo aperto, CalabriArt è un progetto nato da ViaCondotti21, esattamente da un’idea del direttore strategico Paola Bottero e dalla lungimiranza del presidente Domenico Maduli che ha messo a disposizione gli spazi Pubbliemme. Così durante la serata di Corigliano Rossano, il talk sull’idea “visionaria e avventuriera” di CalabriArt è stato tenuto da Antonella Inicorbaf che ha dialogato con due ospiti di eccezione come Anton Giulio Grande, Commissario Film Commision Calabria e il maestro Cesare Berlingeri. Un dibattito che ha esaltato le bellezze della nostra terra, evidenziandone la ricchezza storico-culturale. Durante la serata è stato quindi presentato il progetto di CalabriArt, che si potrebbe definire inusuale, innovativo e non convenzionale. Difatti il suo claim è “Diamo spazio all’arte”. Inaugurato all’aeroporto di Lamezia Terme, lo scalo è stato scelto proprio per essere un punto strategico perché luogo d’arrivo e di partenza dei turisti e dei calabresi. Un museo in cui artisti made in Calabria, di rinomata nomea internazionale e non, compresi giovani artisti emergenti possono raccontare l’antica “Italia” con la loro visione, negli spazi messi a disposizione da Pubbliemme. Terra di ispirazione e orgoglio per molti, terra d’approdi e racconti omerici, ricca di contaminazioni storiche e culturali. Opere artistiche che tutti possono apprezzare e portare con se oltre i confini regionali e nazionali, questo grazie all’etere. Continua a leggere su LaCnews24.it

LEGGI ANCHE: Link, Gratteri sulla ‘ndrangheta della Sibaritide: «E’ stata sottovalutata»

Link, l’editore: «Orgogliosi di correre insieme scegliendo di stare dalla parte giusta»

Link – Orgoglio e Pregiudizio: LaC e Amarelli sul palco della cultura e della legalità accanto a Gratteri