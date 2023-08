Soriano, successo per la terza edizione del “Festival Arte Sapori e Musica”

A Soriano Calabro, su iniziativa della Pro Loco del piccolo borgo, con il Patrocinio del Comune e del Gal Terre Vibonesi, si è appena concluso l’atteso evento estivo della III edizione del Festival Arte Sapori e Musica che, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, ha registrato la presenza di diverse centinaia di persone. Soddisfatti gli organizzatori che attraverso le parole del presidente della Pro Loco, Maria Teresa Daffinà la quale ha lodato la macchina organizzativa che si è messa al lavoro già da giugno per poter essere pronta a “regalare quel giusto mix di sapori e prodottici tipici del nostro territorio abbinato ad un programma che va a coprire un pubblico molto ampio”. E i risultati si sono visti: diversi stand gastronomici che hanno fatto dell’evento un mix perfetto tra tradizione, arte e musica, con gli ospiti che sono stati deliziati con una variegata presenza di prelibatezze culinarie di qualità che hanno “mirato a promuovere la produzione locale e dell’intera provincia, nello specifico: un antipasto di salumi e formaggi, un primo a base di fileja con fagioli, un secondo a base di trippa e salsicce con pepi e patate, frutta fresca di stagione, dolci accompagnati da liquori”, ha spiegato ancora la Daffinà. Tra le vie del borgo, dove si è svolta la manifestazione, diversi artisti provenienti da vari centri della provincia hanno esposto i propri lavori mentre alcuni maestri artigiani hanno fatto divertire bambini e adulti con la presenza di una bottega per la lavorazione della terracotta. Era previsto anche un intrattenimento musicale ma che, purtroppo, è stato rinviato al 24 agosto per via delle tempo incerto.

Per l’occasione, inoltre, il Polo Museale di Soriano Calabro ha aperto le proprie sale, proponendo la riduzione del costo del biglietto. “Il merito di tutto questo – ha aggiunto la Daffinà – dev’essere attribuito a tutti i soci della Pro Loco, ai volontari, agli amici ed tutte quelle persone che hanno collaborato mettendo a disposizione tutto il necessario richiesto (energia elettrica, immobili siti nel centro storico etc). Bisogna evidenziare, inoltre, che siamo tutti volontari che rinunciano a parte del nostro tempo libero per dedicarlo a questa associazione al fine di promuovere le attività all’interno del territorio. La Pro Loco, seppur costituita da due anni, è una bella realtà che si sta ritagliando uno suo spazio tra le associazioni locali che sono in grado di regalare divertimento sano e intelligente, gustoso, se si pensa alla cucina, e leggero, senza dimenticare la promozione e la valorizzazione del territorio caratterizzato dalle proprie peculiarità artistiche, culturali ed archeologiche”. Infine, la Pro Loco ha voluto ringraziare la Commissione Prefettizia del Comune (nelle persone di Vittorio Saladino, Maria Luzza e Ennio Aiello) per il “grande supporto e disponibilità da sempre dimostrate nei confronti della nostra associazione, nonché tutti i responsabili degli uffici preposti. Il presidente del Gal Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, il quale ha saputo sostenere concretamente il nostro evento”. Ringraziamenti estesi al comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Barbaro Sciacca, al corpo dei Vigili Urbani del Comune, alla Protezione civile San Domenico a tutte le aziende del territorio (e non solo) che hanno “fornito il supporto necessario e tutta la comunità per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati. Ringraziamo, anche e soprattutto le persone che sono venute personalmente a farci i complimenti per l’organizzazione e quelle che in altri modi e altre forme hanno espresso apprezzamento per la buona riuscita. Allo stesso tempo, però, ci teniamo a ringraziare anche coloro i quali hanno sollevato delle critiche, perchè è anche grazie a loro che cerchiamo di migliorarci, cercando di realizzare manifestazioni in grado di soddisfare più persone possibili. Al momento stiamo lavorando sul possibile, ma in futuro ci specializzeremo sull’impossibile”. L’associazione si appresta infine a tornare protagonista con una serie di iniziative, tra le quali la “Serata in Osteria”, in programma il 24 agosto nel corso della quale si esibirà un gruppo musicale Folkloristico e durante la quale verrà presentata la squadra di calcio AGS Soriano per la stagione sportiva 23/24; il 25 spazio ai “Giochi popolari” e alla musica, il 29 agosto si terrà il Carnevale estivo mentre il 13 settembre in cartellone una commedia teatrale con la Compagnia teatrale Pizzitana.

