Firmato il patto di gemellaggio tra i Comuni di Piminoro e Fabrizia

Si è conclusa ieri a Piminoro, frazione del comune di Oppido Mamertina, nella provincia di Reggio Calabria in occasione della 7′ Sagra degli arrosticini e dei prodotti tipici locali, la prima fase del Gemellaggio con il Comune di Fabrizia, avviata l’anno scorso durante l’evento Borgo sotto le stelle promosso dal Circolo Auser Oppido e proseguita lo scorso 7 Agosto a Fabrizia, dove il sindaco e l’amministrazione comunale sono stati ospitati per la firma ufficiale dell’atto di gemellaggio, di cui una copia è stata donata al nostro Comune, la consegna della pergamena e la visita al borgo. Al sindaco di Fabrizia la consegna di una pergamena e di un’opera artigianale, realizzata dall’artista mamertino Antonio Bruzzano, raffigurante un contadino e un massaro, tipici mestieri del borgo, che proteggono la Divina Pastora, Patrona di Piminoro. Sul retro dell’opera, che è stata realizzata in duplice esemplare, uno per Fabrizia ed uno per Piminoro, un augurio alla comunità fabricese. Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere regionale Domenico Giannetta e il vice presidente ed il direttore del GAL.Ba.tir. Angelo Politi e Fortunato Cozzupoli che si sono detti favorevoli a supportare questa importante iniziativa.