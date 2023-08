Vibo, Il Comune punta a riqualificare un immobile in Piazza Annarumma

Il Comune di Vibo Valentia intende riqualificare un immobile di sua proprietà situato in Piazza Annarumma, con la finalità di attivare nello stesso servizi sociali innovativi di sostegno a persone particolarmente svantaggiate. Si tratta della struttura in cui un tempo vi era allocato l’ufficio anagrafe, proprio di fronte l’oratorio Salesiano. I servizi esistenti erano successivamente stati trasferiti presso il palazzo municipale e pertanto quegli ambienti erano rimasti vuoti. L’amministrazione, allo scopo di riutilizzarli, ed evitare che siano soggetti a degrado, ha quindi deciso di intercettare un apposito finanziamento sottoscrivendo, nel 2022, con la Regione Calabria (Dipartimento Transizione Digitale e Attività Strategiche) una Convenzione che ricomprende, appunto, l’intervento denominato “Riuso e recupero funzionale di immobile comunale situato in Piazza Annarumma con annesso spazio esterno comune, in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva nonché all’inclusione sociale con attivazione di servizi sociali innovativi di sostegno a persone particolarmente svantaggiate”, per l’importo complessivo di 548mila euro circa inserendolo tra gli interventi di “Agenda Urbana” finanziati a valere su risorse Fsc. Nell’ottobre del 2022 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e successivamente anche quello esecutivo ma i costi sono lievemente lievitati arrivando a 607mila euro. Adesso, terminata la fase della progettazione, l’ente ha pubblicato un avviso, tramite Stazione unica appaltante della Provincia, finalizzata ad individuare imprese interessate ad effettuare i lavori di recupero e di adeguamento dei locali al fine di consentire l’espletamento delle attività previste. Le imprese interessate a essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare una domanda entro le ore 9:00 del 28 agosto prossimo nella sezione Portale Appalti.

