Triparni, il direttivo Pd: «Frazione abbandonata e cittadini esasperati»

Il direttivo del Pd Vibo Valentia, rappresentato da Antonio Iannello interviene con una missiva indirizzata al sindaco Maria Limardo e agli assessori sulle problematiche che interessano la frazione Triparni. In particolare, i dem sottolineano: «Prendiamo atto che ritornare sulle problematiche della piazza di Triparni e sul progetto di “Messa in sicurezza del territorio della città” per un importo di quasi 9 milioni di euro, probabilmente ha poco senso in quanto sicuramente non rientra nelle vostre priorità. Soprattutto – spiegano – in un momento così particolare per la sua amministrazione che in aggiunta ai tanti problemi di gestione irrisolti si vede costretta a tentare di superare una crisi politica ed amministrativa già in atto, i cui effetti stanno inesorabilmente ricadendo sul territorio, assolutamente privo di iniziative e di attività». Al centro della discussione, lo stato di abbandono della frazione: «Da tempo il paese è alle prese con un grave problema di carenza idrica ancora irrisolto e che sta creando notevolissimi disagi ai cittadini. Una situazione insostenibile e mai accaduta negli anni passati. Sicuramente questa questione è condizionata dalla mancata riparazione delle tante perdite idriche più volte segnalate, via Roma 104, Traversa Via Tevere vicino case popolari, condotta principale che collega il serbatoio con Loc. Facciolo e Contrada Trisaino. Certamente le responsabilità vanno ricercate in una approssimativa gestione del servizio con conseguenze che gravano sulla collettività per l’incuria dell’amministrazione».

Focus anche sul degrado ambientale: «Tra qualche giorno si festeggerà il Ferragosto. Purtroppo nessun intervento è stato eseguito per tagliare le erbacce lungo le strade di accesso e nelle vie del paese con un centro cittadino sempre più invivibile anche a causa di diverse buche. Nella Piazza di Via Lombardia e le aree adiacenti, le sterpaglie sono state eliminate ma soltanto grazie all’intervento di volontariato di alcuni cittadini. Gli alberi, nonostante le continue segnalazioni, non sono stati ancora potati con un costante rischio di caduta dei rami, la fontana realizzata al centro della piazza sempre non funzionante e con una fontana pubblica senza rubinetto privano i cittadini di un servizio pubblico esistente da anni». E ancora si lamenta la scarsa manutenzione del cimitero: «Le erbacce lungo i viali rendono difficoltoso anche le visite nelle proprie cappelle. Ormai, però, questo aspetto non fa più notizia anche perché qualcuno pulisce la zona antistante la propria cappella». Zero attività «per la pavimentazione dei viali, raccolta acque meteoriche, impianto di illuminazione, pitturazione dei cancelli e arredo nella parte di nuova realizzazione, eppure i cittadini gli oneri di costruzione delle cappelle le hanno regolarmente versati».

In ultimo, la questione concernente la pubblica illuminazione: «Nella Via Provinciale da tempo alcuni pali sono stati divelti e di fatto rendono scarsa la visibilità con il rischio di incidenti su arteria ad alta densità di traffico. Il sindaco sappia che se Vibo piange per lo stato di abbandono le frazioni non ridono. Qui il degrado è generalizzato in tutti i settori e ha raggiunto limiti di insostenibilità. La comunità periferiche – si fa rilevare- sono indignate ed esasperate e non possono più attendere un ulteriore differimento riguardo la soluzione dei tanti problemi esposti». «Infine – chiosano i dem- le ricordiamo che il Partito democratico sarà, nell’ormai breve prosieguo della sua inconsistente Amministrazione, sempre attento e fortemente critico nei riguardi delle sue residuali attività che decanta trionfalmente in ogni momento e che non fanno più presa non solo nell’opinione pubblica ma nemmeno nella sua maggioranza consiliare che continua inesorabilmente a perdere pezzi significativi e determinanti».

