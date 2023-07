Nastro Rosa Tour e spese del Comune di Vibo, la Giunta ci mette una “pezza” che allarga il “buco”

Maria Limardo

“In merito alle discussioni nate attorno allo svolgimento del Nastro Rosa Tour, appare necessario chiarire alcuni aspetti sollevati a mezzo stampa per fornire ai cittadini una lettura corretta dei fatti”. E’ quanto si legge in una nota stampa inviata dal Comune di Vibo Valentia in merito alle spese per il Nastro Rosa Tour 2023 che si è tenuto a Vibo Marina dal 12 al 14 luglio. “L’associazione sportiva dilettantistica “Nastro Rosa Tour” ha proposto al Comune di Vibo Valentia, in data 28 giugno 2023, l’evento itinerante “Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell’Italia a vela, edizione 2023” organizzato in collaborazione con in Ministero della Difesa, la Marina Militare Italiana e l’Enit; – Il Comune di Vibo Valentia, giudicando con estremo favore l’opportunità di prendere parte ad un evento di portata internazionale, di carattere sportivo e di grande richiamo in termini di visibilità essendo Vibo Marina individuata come unica tappa calabrese, ha aderito alla proposta con apposita delibera di giunta in data 30 giugno 2023, partecipando alla manifestazione di interesse indetta dalla Regione Calabria (decreto n. 8984 del 24 giugno 2023) per la concessione di un contributo per la realizzazione di Grandi Eventi Sportivi; – In data 12 luglio 2023 è stata approvata, da parte della Regione, la graduatoria provvisoria dei Grandi Eventi Sportivi, in cui il Comune di Vibo Valentia risulta ammesso a finanziamento con un contributo concedibile pari ad euro 50.000,00; – Con delibera della giunta comunale n.172 del 14 Luglio 2023 si è approvata la variazione del Bilancio 2023; – In ossequio all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.18.04.2016 n. 50, il Comune ha proceduto all’individuazione degli operatori per la realizzazione della manifestazione.

Seppur pleonastico, alla luce della confusione ingeneratasi è necessario ribadire, quindi, che l’evento è stato possibile esclusivamente grazie al contributo della Regione Calabria, che ha finanziato lo specifico progetto “Nastro Rosa Tour”; non ha, diversamente da quanto si è voluto far credere, concesso una somma generica per eventi spendibile a discrezione dell’amministrazione. Appare opportuno chiarire, inoltre, che la determinazione n. 407 del 21/07/2023 (pubblicata in tale data per l’impossibilità, nei giorni precedenti, di accedere alla piattaforma Anac per la creazione dei Cig da imputare alle varie voci di spesa) altro non è che un impegno di spesa, atto obbligato e propedeutico ad una successiva determinazione di liquidazione che viene effettuata sulla base del riscontro delle attività svolte – o non svolte – dagli operatori individuati. Non risponde assolutamente al vero la notizia dell’avvenuto pagamento della quota all’Orchestra, non avendo la stessa potuto esibirsi per come inizialmente programmato, e come comunicatoci nell’imminenza dell’evento; le esibizioni previste verranno eseguite nell’ambito degli appuntamenti estivi già in calendario, a cominciare dall’omaggio a La Traviata che si terrà sabato 29 luglio nel cortile dell’ex caserma Garibaldi (Piazza Diaz).

Sin qui la nota della Giunta di Vibo Valentia e a noi pare la “pezza” sia molto peggiore del “buco” per le seguenti ragioni:

Nessuno ha mai scritto che il Comune abbia provveduto a pagare una quota del finanziamento concesso all’Orchestra sinfonica della Calabria di cui è rappresentante legale e presidente il sindaco Limardo; E’ stato invece scritto che la dirigente comunale Adriana Teti ha firmato una determinazione per l’impegno di spesa anche nei confronti dell’Orchestra sinfonica che non si è però esibita (che è cosa ben diversa); Abbiamo anche scritto che la determinazione della dirigente Adriana Teti non porta solo il numero di registro 407 del 21 luglio 2023 (data di pubblicazione), bensì il numero di determinazione 1329 del 21 luglio 2023; Prendiamo poi atto che l’evento del Nastro Rosa Tour si è svolto dal 12 al 14 luglio a Vibo Marina e il Comune ha provveduto ad approvare la variazione del Bilancio 2023 “con delibera della giunta comunale n.172” che porta la data – per stessa ammissione della nota della giunta di cui sopra – del 14 Luglio 2023, quindi quando due giornate del Nastro Rosa Tour si erano già concluse; Rimangono gli interrogativi che abbiamo posto e che, anzi, vengono rafforzati dalla nota stampa della giunta comunale di Vibo. Se infatti la Regione Calabria ha concesso al Comune di Vibo un contributo di 50mila euro in data 12 luglio 2023, come ha fatto il Comune di Vibo ad organizzare per la stessa giornata il primo evento del Nastro Rosa Tour? E inoltre: se la Regione non avesse ammesso il Comune a tale contributo, le tre giornate del Nastro Rosa Tour 2023, “Palazzo Luigi Razza” con quali fondi le avrebbe pagate? In base a quali criteri – “in ossequio all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs.18.04.2016 n. 50” – il Comune, per come si legge nella nota della giunta, “ha proceduto all’individuazione degli operatori per la realizzazione della manifestazione?” E’ davvero necessario impegnare delle spese in una determina per poi eliminarle all’atto della successiva determina di liquidazione poiché le attività programmate non sono state svolte? Quando e in che data l’Orchestra Sinfonica della Calabria ha comunicato al Comune, “nell’imminenza dell’evento” per come si legge nella nota stampa della giunta, che non avrebbe più suonato “per come inizialmente programmato”? Chi, come, quando ed in quale data ha programmato che l’Orchestra doveva esibirsi se il Nastro Rosa Tour è iniziato il 12 luglio e la Regione Calabria ha ammesso il Comune al contributo nella stessa giornata del 12 luglio? Come si fa ad inserire in una determina di impegno di spesa con data (ricordiamo) del 21 luglio 2023 un’esibizione che però non figura neppure nel programma diffuso dallo stesso Comune per pubblicizzare gli eventi? Se la giunta comunale scrive nella nota di cui sopra che il Comune di Vibo ha partecipato alla manifestazione di interesse indetta dalla Regione “per la concessione di un contributo per la realizzazione di Grandi Eventi Sportivi” e che – citiamo sempre il comunicato stampa della giunta – la stessa Regione “non ha concesso una somma generica per eventi spendibile a discrezione dell’amministrazione”, ma solo per i “Grandi Eventi Sportivi” (nel caso di specie il Nastro Rosa Tour 2023), come fa ora lo stesso Comune di Vibo a spostare le “esibizioni previste” dell’Orchestra Sinfonica della Calabria per il Nastro Rosa Tour “nell’ambito – citiamo sempre la nota stampa della giunta – degli appuntamenti estivi già in calendario” ad iniziare da quello di domani in piazza Diaz a Vibo? Suonerà, quindi, gratis l’Orchestra Sinfonica della Calabria in piazza Diaz o restano valide le 4.500 euro di cui alla determina di impegno di spesa della dirigente Teti per il Nastro Rosa Tour finanziato dalla Regione solo in quanto “Grande Evento Sportivo”?

