Comune di Vibo: il sindaco ridistribuisce le deleghe e nomina un nuovo assessore

Il sindaco di Vibo Maria Limardo

A pochi giorni dalle dimissioni di tre assessori, il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo annuncia la nomina della consigliera Katia Franzè, eletta nella lista di Forza Italia, nuovo assessore con deleghe agli affari generali, Risorse umane, Contenzioso e Decoro urbano. «Alla luce delle dimissioni dei tre assessori espressione della compagine Città Futura – è scritto in un comunicato stampa -, ho deciso di riassegnare le deleghe in capo agli stessi agli altri componenti della mia Giunta comunale». Il settore Lavori pubblici è stato assegnato all’assessore Carmen Corrado. La delega alle Politiche sociali a Vincenzo Bruni, mentre la Cultura a Pasquale Scalamogna. Ai tre rimangono comunque le deleghe precedentemente detenute. «Contestualmente ho inteso procedere alla nomina di un nuovo assessore nella persona del consigliere Katia Franzè, e che in questi anni, seppur a volte da posizioni differenti, non ha mai mancato di manifestare l’attaccamento alla città e di lavorare nell’interesse della collettività. A lei – prosegue il sindaco – vanno i migliori auguri di un proficuo lavoro, certa che saprà imprimere un importante cambio di passo nei settori che le sono stati affidati. A tutti, i miei auguri di buon lavoro nell’ottica di un rinnovato impegno al quale, sono certa, non mancherà l’entusiasmo del fare. Mi riservo – conclude Maria Limardo – di procedere ad un ulteriore potenziamento dell’esecutivo in una fase successiva».

