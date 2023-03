Il sindaco di Vibo saluta il prefetto Lulli: «Ha incarnato la figura di alto rappresentante istituzionale»

Il benvenuto di Maria Limardo al nuovo prefetto Grieco al quale augura buon lavoro «nella consapevolezza che si proseguirà in un percorso di collaborazione». Nessun accenno all'ispezione ministeriale in Prefettura

«A nome dell’intera cittadinanza intendo rivolgere un sentito ringraziamento all’indirizzo del prefetto Roberta Lulli, che ha guidato fino ad oggi l’Ufficio territoriale del governo di Vibo Valentia, incarnando perfettamente la figura di alto rappresentante delle istituzioni». Ad affermarlo è il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo. «Roberta Lulli, nel corso del suo mandato alla guida della nostra Prefettura – prosegue il primo cittadino del capoluogo – ha sempre dimostrato spiccata sensibilità e massima disponibilità nei confronti di noi amministratori. Non posso quindi che augurarle il meglio nel nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire alla guida della direzione centrale per l’amministrazione generale presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile». In conclusione, il sindaco Maria Limardo rivolge un saluto al nuovo prefetto: «In attesa di avere il piacere di conoscerlo di persona, do’ il mio benvenuto al nuovo prefetto Paolo Giovanni Grieco, al quale sin d’ora auguro buon lavoro nella consapevolezza che si proseguirà in un percorso di collaborazione istituzionale fondamentale per rispondere alle istanze di un territorio bello e difficile come il nostro».

LEGGI ANCHE: Il Consiglio dei ministri ha nominato il nuovo prefetto di Vibo Valentia

Prefettura di Vibo Valentia: il Viminale dispone un’ispezione ministeriale

Prefettura di Vibo «assente», i consiglieri di tre Comuni: «Viola i diritti delle minoranze, non siamo in una monarchia»

Il prefetto di Vibo Roberta Lulli trasferito a Roma. Lascia pure l’attuale vicario Eugenio Pitaro

Operazione Olimpo: Gramuglia, segretario del prefetto di Vibo, lascia i domiciliari

Operazione Olimpo: la fuga di notizie e le aderenze degli indagati con esponenti delle istituzioni

Operazione Olimpo: il Goi sospende il segretario massone del prefetto di Vibo finito ai domiciliari

Operazione Olimpo: l’occhio in Prefettura a Vibo da parte dei La Rosa di Tropea