Comune Vibo, la coordinatrice provinciale M5s Santoro: «Limardo e soci si dimettano»

«Assistiamo sgomenti alla psicodramma che si sta consumando in queste ore a Palazzo Luigi Razza tra il sindaco Limardo e tre assessori dimissionari». Lo scrive il coordinatore provinciale del M5s, Luisa Santoro e gli Attivisti Movimento 5 stelle Vibo Valentia. I pentastellati rimarcano: «La cosa lascia spiazzati ed esterrefatti soprattutto considerando lo sprezzo e la noncuranza che i protagonisti dimostrano nei confronti della città, minata in questo particolare momento storico da problemi gravi tra emergenza idrica, non potabilità dell’acqua e incompiute varie». «I cittadini – aggiungono- non meritano di assistere a queste sceneggiate invereconde che nascondono solo infimi e inconfessabili interessi di potere. Limardo e soci farebbero bene a rassegnare le dimissioni per ridare la parola ai vibonesi che sapranno eleggere una nuova classe dirigente all’altezza del compito che l’attende. La città non merita ulteriori umiliazioni».

LEGGI ANCHE: Comune di Vibo, il Movimento Cinque Stelle: «Amministrazione Limardo ormai fallita»

Comune di Vibo: amministrazione Limardo al capolinea? Si dimettono tre assessori

Comune di Vibo, il sindaco Limardo: «Incomprensibili le dimissioni di tre assessori»