Comune di Vibo, il Movimento Cinque Stelle: «Amministrazione Limardo ormai fallita»

“Fallita, fallita, fallita, lo dicevamo a maggio ed oggi tutti i cittadini ne hanno le prove. In luglio si dimettono tre assessori. Magari la sindaca continuerà rattoppando alla meglio la sua giunta e la compagine di maggioranza, ma è lampante che ormai la città non fa più affidamento su di lei per scrollarsi il sottosviluppo a cui le amministrazioni di destra l’hanno condannata”. E’ quanto affermano i consiglieri comunali di Vibo, Domenico Santoro e Silvio Pisani, del Movimento Cinque Stelle che parlano di una “destra retriva, come se ci fosse un ordine superiore che proviene dall’esterno, ed inconcludente che si concentra a fare riunioni di commissioni inconcludenti a causa di una giunta sorda, che lascia la città nel degrado, vedi le buche stradali e i lavori pubblici mai conclusi. Ed ancora, le incompiute: scala mobile, teatro, sottovia di Vibo Marina e lo sbandierato recupero con la vendita dei terreni del quartiere Pennello. L’elenco sarebbe lungo, a dicembre contavamo ben 52 annunci falliti. Noi del M5S chiediamo quindi le dimissioni immediate e ci batteremo affinchè le opposizioni presentino una mozione di sfiducia per il prossimo Consiglio comunale. Mozione che non possiamo sottoscrivere da soli, per la quale occorre un numero qualificato di consiglieri e i traditori o finti oppositori sono dietro l’angolo. Occorre ribadire che la città non si merita un’amministrazione che tenta di razionalizzare, senza riuscirci, i servizi essenziali, ma di una rappresentanza politica che abbia il coraggio di innovare fortemente il suo ruolo nella Regione, che ci considera negletti perchè non sappiamo emergere. Eppure abbiamo dalla nostra la centralità fisica nella regione, un porto e un substrato industriale di tutto rispetto, un turismo che ci invidiano nel mondo intero. Tali negatività sono certificate anche dai consiglieri di maggioranza, tanto che si moltiplicano le voci sull’opportunità di non ripresentare la Limardo come sindaco alle elezioni comunali previste per la prossima primavera. Ciò sarebbe una plateale sconfessione della sbandierata positività dell’operato della Limardo fatto principalmente da selfie, annunci vuoti e propaganda senza fine in stile “istituto Luce”. Purtroppo ne abbiamo contati tantissimi e i cittadini sono ormai esausti”.

