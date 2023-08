Al Porto di Vibo Marina una scritta con dichiarazione d’amore

Percorrendo, in auto o a piedi, l’arteria principale di Vibo Marina, da ieri è possibile notare una grande scritta che campeggia sulla banchina Fiume del porto: i love Vibo Marina. Un tributo al proprio paese, una dichiarazione d’amore che Francesco Librandi, ideatore e realizzatore dell’iniziativa, insieme al gruppo “Vibo Marina in fiore”, ha voluto scrivere a caratteri cubitali. L’iniziativa era stata regolarmente autorizzata dall’Autorità Portuale con ordinanza n. 21/2023. Numerosi sono stati gli attestati di apprezzamento e i commenti positivi, espressi sia in maniera diretta che sui social, anche se non sono mancate le voci critiche. Alcuni hanno sottolineato il carattere non proprio originale dell’iniziativa, mentre altri hanno voluto rimarcare come la cittadina, anche se amata, non sia tenuta nella considerazione che merita, elencando le varie criticità presenti da anni: una voragine nell’asfalto è presente proprio all’ingresso del paese, miasmi insopportabili emanati dalle fogne lungo il corso principale e zone adiacenti, nessuna programmazione di eventi di un certo spessore, mare inquinato, attività commerciali che arrancano, carenza idrica, vegetazione spontanea e invasiva a senza controllo, turisti lasciati in piedi sotto il sole in attesa dell’imbarco per le Eolie. E c’è anche chi rammenta come la competente Commissione Consiliare abbia stabilito che il nome Vibo Marina è nato per l’errata consuetudine di chiamare “Marina di Vibo” l’area costiera da Porto Salvo a Porto Santa Venere ed ha espresso parere positivo affinché la Giunta Comunale ripristini l’antico, vero, legittimo nome Porto Santa Venere. Rimarcando come da due anni e mezzo si attenda ancora questa delibera e come l’unica cosa che si sia riusciti a fare è stata quella di dare, strumentalmente, il nome di Porto Santa Venere ad una lista elettorale.

