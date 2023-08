Nicotera, bagnino sedicenne salva sei persone che rischiavano di annegare

«Ho fatto solo il mio dovere». Francesco ha soltanto 16 anni ma per molti è diventato già un eroe. Timido e riservato, fa il bagnino a Nicotera Marina. Al suo primo anno di esperienza, nei giorni scorsi si è reso protagonista del salvataggio di sei persone che rischiavano di annegare. Erano a bordo di un motoscafo che stava per affondare. Tra loro c’era anche una bambina di pochi anni. «Appena ha sentito le urla al largo, non ha esitato un minuto: ha preso il pattino e ha remato fino a raggiungerli», racconta orgogliosa la sua mamma, Katia, che è anche la proprietaria del lido – “El Marocco” – in cui Francesco Migale lavora come bagnino. Uno di tre gemelli, appena compiuti 16 anni ha deciso di prendere il brevetto da bagnino per dare una mano nell’attività di famiglia durante la stagione estiva. Domenica scorsa l’“avventura”, per fortuna a lieto fine, che gli è valsa gli applausi dei tanti bagnanti presenti sulla spiaggia che con il fiato sospeso hanno seguito la sua azione. Continua a leggere su LaC News24