Balla Calabria, successo per la terza edizione del contest di LaC: due vibonesi tra i vincitori – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Dal mare alla montagna, ballerini professionisti e danzatori amatoriali hanno mostrato, passo dopo passo, una terra ricca di storia e risorse naturali, suggestivi borghi, tramonti e spiagge incontaminate. Una Calabria che balla e si diverte, fiera dei suoi luoghi del cuore dove vive o dove di tanto in tanto torna con nostalgia per rivivere emozioni e ravvivare ricordi. La terza edizione di Balla Calabria, il Contest nato per valorizzare e promuovere le bellezze del territorio calabrese, giunge al termine. Ecco i nomi dei vincitori.

Il 1° premio “Il video più votato” va ad Emilia Capoverde ed Elisa Manzi che con la loro esibizione ci hanno catapultati a Corigliano-Rossano, raccogliendo ben oltre 500 preferenze su TikTok e aggiudicandosi un weekend omaggio per due persone in una delle zone di maggior prestigio storico della regione. Dove? Scopritelo insieme a noi giovedì ore 10:00 in diretta su LaC OnAir, canale 17 del digitale terrestre e in diretta streaming su www.laconair.it.

Ad aggiudicarsi il 2° premio “Il video con più visualizzazioni” sono state Nensi Valentina Tassone e la figlia Shakira totalizzando 12 mila visualizzazioni su TikTok. A fare da cornice, i ruderi dell’antico Convento di San Domenico in Soriano Calabro.

Il 3° premio “Il video scelto dalla giuria” è stato assegnato a Maria Raco e Irene Todarello. La loro esibizione, eseguita ad Ardore Marina, ha emozionato tutti sin da subito.

Guarda i video dei vincitori qui e segui la premiazione, in diretta, giovedì ore 10:00 su LaC OnAir, canale 17 del digitale terrestre e in diretta streaming su www.laconair.it.

LEGGI ANCHE: La vita è un dono: quando guidi, guida e basta. La nuova campagna LaC per il sociale – Video

AperiTime e La Banda degli OnAir, ogni sera dal Riva Restaurant in diretta su LaC