AperiTime e La Banda degli OnAir, ogni sera dal Riva Restaurant in diretta su LaC OnAir

LaC OnAir c’è, si fa vedere e sentire. La radiovisione calabrese disponibile sul canale 17 del digitale terrestre, in dab radio, sul sito laconair.it e tramite app, continua a tenere compagnia, con un ricco palinsesto e una lunga programmazione musicale, anche nei mesi estivi in attesa di un autunno che si preannuncia pieno di grandi sorprese. Tra gli appuntamenti imperdibili del nuovo canale radiovisivo del network LaC, “AperiTime” e “La Banda degli OnAir” rappresentano la combinazione perfetta tra musica, intrattenimento e leggerezza. In diretta dal Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna, in provincia di Catanzaro, da lunedì al venerdì dalle 19 alle 23, in compagnia di Italo Palermo e Mirko Iaquinta, il divertimento è assicurato tra gag, curiosità e le emozioni suscitate dalle canzoni più belle. A fare da cornice al LaC Village sono gli spazi esterni del Riva Restaurant. Una struttura che, grazie all’impegno del patron Roberto Gallo e del suo team, è divenuta in poco tempo un fiore all’occhiello per tutta la Calabria, proponendo idee e soluzioni accattivanti per trascorrere al meglio il proprio tempo libero: aperitivo al tramonto, bagno al mare o in piscina, degustazioni dedicate, musica live e dj set. La radiovisione di LaC OnAir e l’eleganza del Riva uniscono così le forze offrendo un tocco di novità ai tanti turisti e visitatori che hanno deciso di trascorrere l’estate 2023 in Calabria. A dare lo start ai programmi serali è, alle ore 19, “AperiTime” mentre dalle 20 alle 23 è “La Banda degli OnAir” a proseguire la diretta dal Riva Restaurant. Ospiti, interviste, brani italiani e stranieri, simpatia e soprese sono gli elementi immancabili per i due programmi che dall’ora dell’aperitivo fino a tarda serata regalano spensieratezza e compagnia. Ciò che non manca al canale di LaC OnAir, la cui direzione artistica è affidata a Domenico Milani e quella giornalistica ad Enrico De Girolamo, è l’informazione. A scandire la programmazione della radiovisione calabrese sono infatti le dodici edizioni del giornale radio in onda ogni giorno, al cambio di ogni ora, dalle 9 alle 20. Dai format mattutini alla leggerezza serale di “AperiTime” e de “La Banda degli OnAir”, LaC OnAir conferma di esserci, di pensare a tutti e di fare sul serio.