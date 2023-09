La vita è un dono: quando guidi, guida e basta. La nuova campagna LaC per il sociale – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Nel 2022 sono stati 3.120 i morti in incidenti stradali in Italia. Un dato che non può e non deve lasciare insensibili. È questo il motivo per cui è stata realizzata la campagna LaC per il sociale “La vita è un dono” – firmata dal Gruppo Pubbliemme e dall’agenzia di comunicazione strategica Lob&Partners – che punta a sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale. All’intensa e meritoria attività di controllo svolta dalle forze di polizia, è decisivo ed è nostro dovere affiancare una forte opera di informazione e prevenzione per contrastare comportamenti incauti o pericolosi alla guida. Per questo il network LaC con tutte le testate di informazione che fanno capo al gruppo Diemmecom è da sempre impegnato in prima linea in campagne di sensibilizzazione che mirano ad aumentare la consapevolezza sui rischi scongiurando rischi e cattive abitudini alla guida. La gran parte degli incidenti stradali è causata dalla distrazione. Basta un attimo per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. È per questo che il gruppo Diemmecom ed il direttore creativo Lob&P Luigi Vircillo hanno puntato su una campagna visivamente molto forte, associata a un messaggio positivo: la vita è un dono da preservare. La propria di vita e quella degli altri. In tanti, troppi casi per evitare lutti e tragedie sarebbe stato sufficiente rispettare i limiti di velocità, non mettersi al volante poco lucidi, non rispondere a un messaggio ricevuto sullo smartphone. È la banalità del male. La campagna si articolerà su diversi mezzi: affissioni, digital out of home, web e social.

