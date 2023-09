Comune di Vibo, immobili e terreni in vendita: ecco il patrimonio di Palazzo Razza che andrà all’asta

Il Comune di Vibo Valentia tenta di vendere i beni immobili di sua proprietà la cui somma, nel totale, è di circa tre milioni di euro. Palazzo Luigi Razza prova a fare cassa, dunque, ed emana un avviso di asta pubblica sull’albo pretorio dell’ente. Il patrimonio immobiliare che l’amministrazione comunale del capoluogo vuole destinare alla vendita è, più o meno, lo stesso dell’anno precedente. Tra gli immobili più importanti insiste ancora il Palazzetto dello sport di Viale della Pace.

L’elenco dei beni che saranno alienati

Una veduta dell’interno del Palazzetto dello sport di Viale della Pace

Immobile ex scuola elementare frazione San Pietro compreso di area di pertinenza (90mila euro); immobile sito in Piazza Luigi Razza, a Vibo Valentia, di 64 mq (42.510 euro); un terreno su Viale delle Accademie Vibonesi e reliquato stradale denominato strada comunale “Del Felice Amante” di 300 mq (60mila euro); un terreno (porzione ex demaniale) su Via Roma a Vibo Marina di 28 mq (2.240 euro); una porzione di un ex fabbricato rurale lungo la strada provinciale per Piscopio di 60 mq (6mila euro); quattro porzioni di una ex vasca rurale sempre lungo la strada provinciale per Piscopio di 30 mq circa ciascuno (1.500 euro cadauno); un terreno sito su Via Giovanni XXIII, a Vibo, da frazionare di 137 mq (8.250 euro); un residuato stradale su Via XXV Aprile, sempre a Vibo Valentia, con sovrastante porzione di fabbricato identificato catastalmente di 57 mq (5.700 euro). Gli importi maggiori sono quelli che attengono al valore del Palazzetto dello sport Viale della Pace attualmente occupato dalla Tonno Callipo, compresa l’area di pertinenza al costo di 2 milioni di euro e 50 appartamenti di Edilizia residenziale pubblica (Erp) per un importo di un milione di euro.

Per quanto riguarda le condizioni di vendita, le unità immobiliari saranno vendute a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Con la compravendita si trasferiscono le relative accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, diritti, ragioni, azioni, vincoli delle leggi vigenti, come visto e piaciuto all’aggiudicatario il quale, con la semplice presentazione della domanda all’asta, ne accetta integralmente lo stato. Saranno a carico della parte acquirente i costi per la rimozione e lo sgombero delle masserizie eventualmente presenti nell’immobile acquistato ed eventuale accatastamento e frazionamento ove fosse necessario. Inoltre, ogni spesa necessaria per l’adeguamento e messa a norma degli impianti sarà a completo carico dell’acquirente che dovrà presentare domanda di sanatoria entro 120 giorni dal rogito in caso sia constatata l’esistenza di opere edilizie non autorizzate. L’aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento dirigenziale successivamente alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione comunale, tuttavia, in qualsiasi momento e fino alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di recedere dalle operazioni di vendita qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico. Presentazione delle offerte: il plico con le offerte dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del prossimo 9 ottobre all’ufficio dell’area Patrimonio immobiliare del Comune di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Vibo, asta pubblica per gli immobili comunali tra cui il Palazzetto dello sport

Comune di Vibo e “Piano di alienazione”: in vendita pure il Palazzetto dello sport