Comune di Vibo, disco verde per la riqualificazione dell’area del mercato coperto

Mercato coperto

Disco verde per la riqualificazione dell’area del mercato coperto a Vibo Valentia. Sono infatti stati affidati in via definitiva i lavori e ad aggiudicarsi questo segmento dell’appalto – il valore totale del progetto è di 2,4 milioni di euro – è stata un’associazione temporanea di Imprese costituita dalla “Roma srl”(capogruppo) dalla S.F. Costruzioni srl (mandante) con sede a Catania per l’importo di circa 983mila euro, offrendo un ribasso del 27,29%, oltre i costi della manodopera, oneri di sicurezza e oltre Iva, nonché alle altre condizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara. Il “Cardo delle Clarisse” prevede la rigenerazione di piazza del mercato e il recupero di piazza Luigi Razza, per una somma totale di 2,4 milioni di euro. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Lorena Callisti. A maggio scorso vi era stata la presentazione al pubblico del progetto, ad opera del sindaco Maria Limardo, dell’allora assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Russo e del progettista Luca Calselli (coordinatore di tutti i progetti di “Rigenerazione urbana 2030”). “L’idea progettuale del Cardo delle Clarisse – avevano spiegato nel maggio scorso il sindaco Limardo e l’ormai ex assessore Russo – si inserisce in un quadro più ampio di rigenerazione di tutta l’area che comprende gli spazi urbani di piazza Spogliatore, piazza Santa Maria e il mercato coperto. Nella nostra visione di città, maturata negli anni grazie anche ad un costante confronto con la cittadinanza, gli ordini professionali, le associazioni, gli esercenti del centro storico, questa zona di Vibo acquisirà il rilievo che merita grazie ad interventi di riqualificazione che interesseranno l’assetto urbanistico dell’intera area, alcuni già in fase di realizzazione, pensata come un tutt’uno alla cui base vi è uno sviluppo armonico del territorio”.

Il Cardo si muove lungo la direttrice che collega il mercato coperto a piazza Santa Maria e prevede la creazione di una semi isola pedonale al centro di piazza Santa Maria e la ristrutturazione del mercato coperto. Esso prende il nome nel periodo della dominazione romana e che identifica una via della città che andava ad intersecarsi con quella del Decumano, altrettanto strategica. I dettagli del progetto erano stati illustrati compiutamente dall’architetto Calselli per il quale tutto parte dalle Clarisse che deve riacquistare la propria dignità urbanistica ed estetica e che poi si estende al resto del capoluogo toccando le frazioni che non devono essere distaccate dal primo. In buona sostanza l’area – entro il 2025 – cambierà volto con una nuova pavimentazione, nuova alberatura e al centro una sorta di isola pedonale che comunque prevederà il transito delle auto ma non più il parcheggio che resterà solo quello dell’attigua piazza del Lavoro ma nelle intenzioni è chiaro che si cercherà di fare una cosa omogenea con altre aree in ordine all’alberatura e all’arredo urbano mantenendo l’identità di un luogo storico del capoluogo.

