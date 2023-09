Vibo, parcheggi a pagamento: ecco le novità introdotte dal Comune

La giunta comunale di Vibo Valentia ha deliberato l’atto di indirizzo per le nuove tariffe delle soste a pagamento e la rimodulazione delle stesse sia nella città capoluogo che a Vibo Marina, con una piccola modifica che introduce una novità: l’istituzione di una tolleranza di dieci minuti. Quest’ultima richiesta – accolta – è stata avanzata dal capogruppo di “Città Futura”, Geraldo Termini. La convenzione con la precedente ditta, la San Luca srl è scaduta lo scorso 30 agosto e adesso l’amministrazione sta cercando un nuovo gestore e pertanto ha dato atto di indirizzo al comandante della polizia municipale, Michele Bruzzese, di predisporre tutti gli atti necessari previsti dal capitolato d’appalto in relazione alle tariffe orarie e agli stalli, soprattutto questi ultimi hanno indotto i consiglieri comunali a chiedere una rivisitazione. E così, l’esecutivo, proprio al fine di fornire un migliore servizio all’utenza ha ripensato la collocazione delle cosiddette strisce blu, prevedendo l’istituzione di 873 stalli a pagamento per Vibo e 122 per Vibo Marina, per un totale di 995 posti. In relazione alla tariffa, questa resterà fissa a 0,50 centesimi di euro. Quale corrispettivo del servizio per la gestione delle aree tariffate spettano all’aggiudicatario gli importi riscossi secondo la tariffa oraria piena o frazionata applicata per la Zona A (Vibo) e Zona B (Vibo Marina), oltre le forme di abbonamenti.

La tariffa oraria piena, dunque, viene mantenuta a 0,50 centesimi di euro l’ora, ma la novità risiede nell’applicazione di una tariffa frazionata che prevede la gratuità per i primi 10 minuti andando incontro alle esigenze dell’utenza che spesso è portata a effettuare brevi soste. Il ticket giornaliero è di 4 euro; l’abbonamento mensile ordinario è di 50 euro, quello ridotto è di 30 euro e riguarda rappresentanti della pubblica amministrazione, postali, degli istituti di Vigilanza e dell’Asp. L’abbonamento per la seconda autovettura dei residenti è di 25 euro mensili, mentre quello per altri veicoli dei residenti ammonta a 50 euro. Gli orari di funzionamento del sistema di sosta a pagamento sono invece i seguenti: a Vibo città dalle ore 8 alle 19:30 da giorno 1 gennaio al 31 dicembre tutti i giorni esclusi i festivi; a Vibo Marina: dalle ore 8 alle 24, tutti i giorni nel periodo tra maggio e ottobre nelle vie Emilia, Parodi e Stazione; dalle ore 8 alle 19:30 tutti i giorni, esclusi i festivi, nel periodo tra novembre e aprile, limitatamente alla via Parodi e Stazione. Saranno esenti dal pagamento del ticket una serie di categorie che potranno utilizzare i parcheggi per il tempo necessario allo svolgimento delle proprie attività con le autovetture d’istituto: forze di polizia ad ordinamento Statale e Locale; Protezione Civile; ambulanze; Vigili del fuoco, tutti gli altri autoveicoli di proprietà del Comune appositamente reclamizzati; i residenti sulla strada interessata (un’auto per nucleo familiare) dal parcheggio a pagamento che espongano regolare permesso rilasciato dalla società concessionaria. Avranno, inoltre, diritto al parcheggio gratuito i disabili negli stalli di sosta dedicati assegnati dall’ente. Ad oggi, e fino a una nuova convenzione, i parcheggi rimangono gratuiti a Vibo Valentia come a Vibo Marina.

