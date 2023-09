Vibo, il sindaco parcheggia sopra il marciapiede e poi si scusa su Facebook

Non è passata inosservata ai tanti cittadini che percorrevano via Matteotti in direzione del locale ospedale Jazzolino, la Bmw di colore blu del sindaco di Vibo Maria Limardo “parcheggiata” sul marciapiede, dinanzi ad un cancello di un palazzo privato e in parte sopra il percorso realizzato per i non vedenti. Un modus comportamentale che si commenta da solo e che ha indotto lo stesso primo cittadino a postare su Facebook le sue pubbliche scuse per l’accaduto. Eccole: “Sono il sindaco e mi scuso con i cittadini vibonesi per questa leggerezza. Sono il sindaco e sono un cittadino che crede fermamente nel rispetto delle regole. Sono il sindaco ma sono anche un essere umano, che come tale può commettere un errore. Sono il sindaco, ed in quel caso lì, immortalato in quella fotografia, ero la figlia di una donna di più di 90 anni che abita proprio in quel palazzo e che ero andata a raggiungere sul portone per aiutarla a sorreggersi per entrare in auto e accompagnarla dal cardiologo. In quel momento, francamente, senza pensarci ha prevalso l’istinto protettivo verso mia madre, il timore per la sua incolumità nell’attraversare lentamente quella strada. Non voglio giustificarmi, lo ripeto è stato un errore. Dispiace dover leggere tutte quelle cattiverie gratuite sul mio conto, ma pazienza. Vogliano i cittadini vibonesi – conclude Maria Limardo – accettare le mie scuse”. Sin qui il primo cittadino e le sue pubbliche scuse. Sbagliare, del resto, è – come ricorda il sindaco – umano. Peccato però che analoghe scuse non siano bastate (com’è normale che sia) a tanti automobilisti per evitare le multe da parte di solerti ausiliari del traffico, anche quando in molti si sono ritrovati con contravvenzioni per soste sulle strisce blu anche in spazi dove la presenza di strisce bianche è del tutto inesistente (sebbene la legge imponga una percentuale per rendere valide le multe sulle blu). Ecco, magari “l’errore” odierno del sindaco Maria Limardo possa essere per lei da monito a rivedere la corretta sistemazione delle strisce blu in tutta la città, spesso poste anche a meno di cinque metri dagli incroci e comunque – ripetiamo – in assenza di un adeguato numero di strisce bianche nei paraggi. Segnaliamo, a tal proposito, le situazioni non a norma lungo tutto corso Umberto I, in via Alcide De Gasperi, in parte di via Palach, in piazza Santa Maria (con strisce blu qui anche a meno di cinque metri dall’incrocio), in via Luigi Razza ed in piazza Maio (o Morelli che dir si voglia), lungo viale Kennedy, in via Lacquari e potremmo continuare. Una situazione – quella dell’assenza di strisce bianche in molte zone della città – che abbiamo già documentato in passato e di cui ci occuperemo prossimamente visto che nulla è cambiato.

LEGGI ANCHE: Vibo, torna l’incubo dell’acqua: non potabile in tre frazioni

Lavori al teatro di Vibo: rimpallo di responsabilità tra il sindaco e il direttore del cantiere

Teatro Vibo, il direttore dei lavori: «Ritardi non dipendono dal mio operato»