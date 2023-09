Teatro Vibo, il direttore dei lavori: «Ritardi non dipendono dal mio operato»

In relazione all’articolo apparso sul Vibonese in data 30 agosto scorso, dal titolo: “Teatro di Vibo ancora in alto mare”, nella mia qualità di direttore dei Lavori, anche al fine di tutelare la mia pubblica immagine professionale, preciso che il rallentamento degli stessi non dipende dal sottoscritto». Lo scrive in una nota l’architetto Vincenzo Carone aggiungendo: «Gli Uffici comunali, come più volte ho spiegato anche verbalmente alla prima cittadina, sono da sempre in possesso di mie missive in cui indico esattamente alcune disfunzioni non derivanti dal mio operato, che rallentano il corso dei tempi delle lavorazioni. Rimango comunque sempre disponibile a qualsiasi confronto, al quale mai mi sono sottratto, nella chiarezza però dei rispettivi ruoli, non avendo alcuna intenzione di subire attacchi gratuiti che sembrano alla ricerca del classico capro espiatorio».

