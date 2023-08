Vibo, strisce blu fruibili gratuitamente fino al rinnovo della concessione per il servizio a pagamento

Strisce blu fruibili liberamente. La concessione del “servizio di gestione e vigilanza delle aree destinate a soste tariffate e zone limitrofe, senza custodia di veicoli, ubicate nel territorio del Comune di Vibo Valentia”, scade domani, 31 agosto, pertanto, il servizio soste a pagamento viene interrotto. E’ quanto comunica il comandante della Polizia locale, Michele Bruzzese “la scadenza naturale del contratto, prevista per il mese di febbraio 2023, come è noto, è stata spostata a fine agosto 2023, per consentire il recupero dei 6 mesi di lockdown per il Covid-19. Sono in corso di definizione le operazioni propedeutiche per la nuova gara che a breve sarà avviata (procedura aperta). Pertanto, – precisa il comandante – alla luce di quanto sopra, a decorrere dal 1 settembre 2023 il servizio in parola è sospeso. Da tale data, tutti i sistemi di pagamento del parcheggio decadono, in particolare: i parcometri saranno già stati disattivati dal gestore uscente, il quale provvederà a rimuoverli entro breve tempo; gli esercizi pubblici che vendono i ticket, sono stati già avvisati di sospendere la vendita a far data da giorno 01/09/2023 (qualora il personale incaricato non avesse già provveduto a ritirare la rimanenza); gli abbonamenti risultano rilasciati con scadenza entro il 31 agosto 2023. Infine, sempre a cura del gestore uscente, saranno coperti tutti i segnali verticali di indicazione delle soste a pagamento. Pertanto, – conclude Bruzzese – anche se rimangono segnati gli spazi delineati dalle strisce blu, per effetto della sospensione del servizio e, in attesa di una nuova gestione, gli stessi sono fruibili liberamente”.

