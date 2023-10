“Rumore Bim Festival”, apprezzamento per la vibonese Chiara Cocciolo al contest nazionale

Bella performance della giovane cantante vibonese Chiara Cocciolo. La 18enne di San Calogero è giunta quest’anno ad un passo dalla Super finalissima del contest nazionale “Rumore Bim Festival”, in corso di svolgimento a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, sotto la direzione artistica di Roberto Vecchi. La rassegna, giunta alla sua seconda edizione, viene organizzata in memoria dell’indimenticabile Raffaella Carrà, che proprio qui ha trascorso gli anni della sua infanzia. Su 5400 iscrizioni totali Chiara è arrivata in finale dopo aver superato due selezioni su tre, rientrando fra i primi 70 cantanti, su 800 finalisti, e fra i primi 25 della categoria “Nuove Proposte”. Il contest è aperto ad artisti suddivisi in diverse categorie, che esprimono il loro talento nelle principali discipline dello spettacolo e prevede una serie di selezioni sul territorio nazionale, puntualmente accompagnate da programmi e momenti di formazione, laboratorio e sperimentazione. La super finalissima si svolgerà il prossimo 30 Ottobre al Palacongressi della stessa Bellaria Igea Marina. «Il risultato conseguito – afferma al riguardo la giovane cantante vibonese – mi permetterà di partecipare al Rumore Village, previsto a Roma e lo scorso anno tenutosi a Sanremo. Ma al di là di tutto, ho avuto la possibilità di conoscere persone che amano la musica così come la amo io e, soprattutto, di apprendere nuove nozioni da chi ha fatto della musica il proprio lavoro con successo. Si è realizzato per me un sogno che fino a qualche mese fa tenevo nel cassetto. E di questo non posso non ringraziare i miei genitori, la mia maestra Caterina Francese e la grande famiglia del Cantiere musicale internazionale di Mileto in cui da 11 anni studio nella classe di Canto». Al “Rumore Bim Festival” Chiara Cocciolo si è presentata con la canzone “Gli uomini non cambiano” della mitica Mia Martini, nell’occasione arrangiata da Giuseppe Barbuto, altro allievo della scuola di alta formazione con sede a palazzo San Giuseppe, in questo caso della classe di Pianoforte diretta dal maestro Domenico Pizzi.

