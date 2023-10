Vibo, alla Prefettura un incontro per discutere sulla sicurezza stradale della Trasversale

Lavori sulla Trasversale – foto d’archivio

“Alcuni primi obiettivi sono stati raggiunti“. Ad affermarlo è il gruppo “25 Giugno” a margine di un incontro alla Prefettura per discutere sulla sicurezza stradale. In particolare, al centro della discussione voluta dal prefetto Giovanni Paolo Grieco, vi è stata l’attenzione alla Trasversale delle Serre. “Contestualmente, nei giorni scorsi, – spiega il gruppo “25 Giugno” – lungo la rete stradale in questione, sono state avviate opere di manutenzione e sono stati realizzati i primi interventi di messa in sicurezza. Un buon inizio è stato sancito dalla partecipazione all’incontro con il prefetto, il quale ha riunito: i sindaci dell’area interna delle Serre, i vertici delle Forze dell’Ordine e dell’Anas, le istituzioni scolastiche e alcuni nostri rappresentanti. Siamo particolarmente grati dell’ascolto accordatoci – aggiunge l’associazione – e di aver trovato un clima favorevole a ragionare criticamente di un problema tanto complesso: quello della sicurezza nelle strade. Da lodare è l’impegno assunto dall’Anas che ha manifestato l’intenzione di organizzare, nel mese di novembre, una manifestazione a Serra che coinvolgerà anche le scuole per sensibilizzare la cittadinanza sull’argomento”. Durante il confronto, “sono stati chiariti alcuni aspetti nevralgici dei problemi emersi già nella precedente riunione tra sindaci e Anas, promossa dal nostro gruppo a Serra San Bruno – continua – nel mese di luglio, di cui abbiamo discusso anche con il prefetto nel recente sit-in. I tecnici dell’Anas hanno reso note le misure precauzionali adottate finora per limitare l’incidentalità e quali saranno i futuri obiettivi, come ad esempio una maggiore illuminazione agli svincoli, con la creazione di ulteriori corsie e svincoli di emergenza lungo il tratto. Abbiamo ribadito loro la necessità di rendere più efficiente la manutenzione ordinaria, segnalando alcuni disagi facilmente riscontrabili nel quotidiano da chi si mette alla guida. L’incontro è stato utile anche a promuovere un dialogo tra le parti sulle strategie e i mezzi da adottare di comune accordo per garantire un’etica cultura della sicurezza stradale”. Il gruppo “25 Giugno” conclude: “Siamo grati alle istituzioni scolastiche per aver discusso con noi del nostro progetto di sensibilizzare gli alunni sul tema e puntiamo ad arricchirlo estendendolo anche ad altri comuni del comprensorio. Ci aspettiamo nel futuro prossimo di vedere il coinvolgimento attivo anche del prefetto di Catanzaro Enzo Ricci e dei comuni del Catanzarese collegati dalla Trasversale. Intanto, ribadiamo nuovamente a chiunque la necessità di segnalare situazioni di rischio a chi di competenza e invitiamo a sposare la nostra causa. Serve l’aiuto di tutti”.

LEGGI ANCHE: Trasversale delle Serre e viabilità nel Vibonese, l’impegno del prefetto Grieco – Video

Serra San Bruno: il battesimo del gruppo “25 giugno” nel ricordo di Bruno e Nicola