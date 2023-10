Festa a Simbario, nonno Vincenzo Nardi spegne 111 candeline

Un vero e proprio record per Vincenzo Nardi che ieri, 14 ottobre, ha raggiunto il traguardo di 111 anni. L’anziano è residente a Simbario, nelle Serre vibonesi, e risulta il secondo uomo più longevo d’Italia. Solare, lucidissimo, ha trascorso la giornata circondato dai familiari, dai figli e dai tanti nipoti che lo hanno festeggiato. Nardi ha vissuto nel corso di due guerre mondiali. La prima lo ha visto addirittura protagonista in prima linea come soldato. I suoi occhi hanno visto nascere e tramontare il regime fascista, poi l’avvento della monarchia e infine la nascita della Repubblica. Il suo paese e il mondo intero, nel corso della sua lunga esistenza, sono cambiati. L’ultracentenario ha attraversato il periodo del boom economico e le riforme storiche. Quattro figli e nipoti sparsi in tutto il mondo, nonno Vincenzo è giunto a 111 anni lucidissimo e spigliato. Nel paese delle Serre vibonesi è una vera e propria istituzione, capace di elargire consigli e parole sagge a tutti.

