Comune di Soriano: al via la concessione gratuita dei beni confiscati alla ‘ndrangheta

Il Municipio di Soriano Calabro

Il Comune di Soriano Calabro è proprietario di tredici immobili – terreni e fabbricati – confiscati alla criminalità organizzata, trasferiti al patrimonio indisponibile comunale con appositi Decreti dell’Agenzia del Demanio. Con delibera della Commissione Straordinaria del 28 giugno 2023, esecutiva, è stato approvato il “Regolamento Comunale per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata” e lo scorso 27 settembre sono stati individuati i beni da dare in concessione gratuita ad associazioni senza fini di lucro. Pertanto, è stato dato atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico di procedere con l’adozione di tutti gli atti gestionali finalizzati alla concessione d’uso di tali immobili. Il Comune di Soriano ha quindi proceduto a indire una manifestazione di interesse volta alla concessione d’uso gratuita dei beni

immobili confiscati alla criminalità organizzata; nello specifico si tratta di terreni agricoli in località San Francesco (uno), in località Piante (uno), in località Giardini (quattro), in località Cozzale (due) e tre fabbricati in località Cozzale. I beni sono concessi a titolo gratuito con atto di concessione amministrativa che avrà durata non inferiore a sei anni e non potrà superare i venti anni per i beni immobili.

Una panoramica di Soriano Calabro

Possono avanzare richiesta di concessione: Comunità; Enti, anche Enti Pubblici non economici ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali; organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti; associazioni di protezione ambientale; altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro. I Soggetti interessati alla concessione del bene dovranno avanzare all’amministrazione comunale, apposita richiesta scritta per ottenerne la relativa assegnazione. I dettagli possono essere reperiti sull’Albo pretorio del Comune di Soriano Calabro. “Il concessionario – viene precisato dall’ente – si impegna a utilizzare il bene concesso per la realizzazione di attività sociali senza fine di lucro rivolte al territorio comunale anche al fine di rafforzare la cultura della legalità. In particolare il concessionario si impegna a destinare l’immobile come da progetto proposto e in coerenza con gli obiettivi statutari. Tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la propria struttura organizzativa e comunque sempre sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con il Concedente, il quale dovrà essere costantemente informato dell’attività svolta”; inoltre “è fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo e anche solo parzialmente”.

