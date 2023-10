Lavori alla diga dell’Alaco: sospensione idrica in diversi comuni del Vibonese

A causa di un «improcrastinabile intervento» alle tre bocche di presa della diga dell’Alalco, la Sorical ha comunicato a più enti il «totale fermo della diga e quindi l’adduzione della risorsa grezza verso l’impianto di potabilizzazione a valle». La prima fase «dell’intervento specialistico programmato, strutturato in due diverse giornate, salvo problematiche che potrebbero sopraggiungere», si legge nel comunicato, è stata fissata per giorno 23 ottobre dalle ore 08:00 e fino alle ore 17:00 «salvo condizioni meteo avverse che imporrebbero la riprogrammazione dell’intervento». In questo lasso di tempo, «sarà necessariamente interrotta l’erogazione idrica verso i nodi di consegna/serbatoi» dei comuni del Vibonese interessati. La Sorical, oltre a informare l’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia, la Scuola allievi agenti di Polizia di Stato, la Casa circondariale di Vibo e l’area in cui si trova il serbatoio Vibo-Pizzo, avvisa anche sedici comuni del Vibonese: Arena, Brognaturo, Dasà, Fabrizia, Gerocarne, Ionadi, Pizzo, Pizzoni, San Nicola Da Crissa, Sant’Onofrio, Serra San Bruno, Sorianello, Soriano, Stefanaconi, Vazzano, e Vibo Valentia.

