Iniziative per Natale, il Comune di Vibo convoca commercianti e associazioni

L’assessore Carmen Corrado

Il Comune di Vibo Valentia chiama a raccolta le categorie dei commercianti e tutti i soggetti interessati per iniziare a pianificare le iniziative natalizie. Una prima riunione si è tenuta nei giorni scorsi in municipio. Su input del sindaco Maria Limardo, l’assessore alle Attività produttive, Carmen Corrado, affiancata dai colleghi di giunta Giusi Fanelli, Katia Franzè, Antonio Schiavello (consigliere delegato) e Nico Console (capogruppo di Forza Italia), ha convocato un primo incontro utile a tracciare le linee di massima, che verranno poi ulteriormente definite nel corso di una successiva riunione, già fissata per il 31 ottobre. All’appuntamento hanno preso parte: Salvatore Nusdeo (presidente Confcommercio, in rappresentanza anche della Camera di commercio); Alessandro Aversano (presidente Fipe Confcommercio); Andrea Alessandria (presidente giovani Confcommercio); Michele Catania (presidente CNL e rappresentante Pro loco Vibo Valentia); Peppino Mancini (membro giunta Confcommercio con delega al corso Vittorio Emanuele III e rappresentante Pro loco Vibo Valentia); e poi altri commercianti di corso Vittorio e aree limitrofe. «L’idea di fondo dell’amministrazione – comunica la Giunta – è di replicare, tra le altre cose, alcune iniziative degli scorsi anni che hanno riscosso il gradimento della cittadinanza, come la giornata dell’11 novembre “San Martino non solo vino”; o la festa del cioccolato “ViboCioc”, ma non solo. È intenzione dell’amministrazione, inoltre, accendere le luminarie anche quest’anno in occasione del Black Friday, e quindi a partire dal 24 novembre. Anche la Camera di commercio si è impegnata a programmare iniziative o in sede o nei pressi di piazza San Leoluca per ravvivare la zona del duomo. Nella successiva riunione verranno affrontate tutte le questioni tecniche, i piani per la sicurezza oltre che il cuore delle iniziative che condurranno proprio alla settimana del Natale e al Capodanno».

«Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha avviato per tempo il confronto con i commercianti – afferma l’assessore Corrado – per definire al meglio, in maniera concertata e sinergica, tutte le iniziative da porre in essere per allietare le festività dei vibonesi ed al contempo sostenere il commercio lungo l’asse centrale rappresentato dal corso. Questo è stato un primo incontro per iniziare a pensare agli eventi, ve ne saranno altri per definirli al meglio e poi stilare un programma. Ringrazio tutti i partecipanti che hanno apprezzato il coinvolgimento da parte dell’ente, per come voluto dal sindaco Limardo anche in questa occasione. Un dialogo che si è rivelato proficuo e che proseguirà con lo spirito di sempre».

