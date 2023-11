Mileto, i volontari del servizio civile in trasferta alla scoperta di Mammola

I volontari del servizio civile dell’associazione “Futura” di Mileto alla scoperta di Mammola, località in provincia di Reggio Calabria. Il tutto, in piena sintonia con i due progetti in cui sono attualmente impegnati, dal significativo titolo: “Assistenza e prevenzione come contrasto al disagio adulto” e “Promozione della cultura per la riqualificazione resiliente delle comunità“. I ragazzi della cittadina normanna, nello specifico, si sono recati a Mammola in occasione della 23esima edizione della Festa del fungo, insieme a una comitiva di anziani e alla responsabile del progetto Francesca Sconda. Qui sono stati accolti dal presidente della locale associazione turistica Pro Loco e dai volontari del servizio civile che vi operano al suo interno, i quali hanno provveduto ad accompagnare in visita guidata i colleghi, alla scoperta degli antichi palazzi e delle chiese presenti nel piccolo borgo. Successivamente, dopo aver approfittato della festa in corso per gustare le delizie gastronomiche a base di funghi, si sono uniti ai ragazzi del posto nel coinvolgere le persone presenti in balli, musiche, canti e altri momenti di sana aggregazione sociale. Evidente la soddisfazione dei numerosi partecipanti e della stessa responsabile dell’associazione “Futura”, Antonella Rotella, titolare dei due progetti messi in campo con gli scopi dichiarati di «mantenere, rafforzare il compito aggregante, ricreativo e culturale, creando degli spazi per fare dell’aggregazione sociale un mezzo di prevenzione per contrastare e contenere il disagio, di sviluppare il senso di solidarietà sociale e di favorire l’integrazione socio-culturale, particolarmente quello intergenerazionale».

