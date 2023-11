Santa Domenica di Ricadi, il piazzale della stazione cambierà volto

Diversi i lavori in cantiere per rendere più accogliente uno dei principali luoghi di accoglienza per i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze tra Capo Vaticano e Tropea

L’area della stazione ferroviaria di Santa Domenica di Ricadi sarà presto oggetto di riqualificazione. E’ quanto deciso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tripodi, incaricando l’Ufficio tecnico di redigere il progetto preliminare dell’intervento su largo Campannì. «Valorizzare il proprio territorio» è l’elemento chiave su cui puntano gli amministratori per iniziare a cambiare il volto ad uno dei principali accessi turistici della zona di Capo Vaticano. L’intenzione è, dunque, di «ammodernare il sito attraverso un intervento organico di riqualificazione, al fine di rafforzare la strategia di sviluppo sostenibile già avviata sul territorio». Si pensa quindi alla piantumazione del verde, alla sistemazione dei cordoli delle aiuole già esistenti e alla raccolta di acque bianche con riposizionamento dei pozzetti. Poi anche la pulizia della scarpata con piantumazione di piante grasse, la potatura di piante ed alberi nel piazzale e l’installazione di un serbatoio da cinquemila litri per soddisfare la manutenzione del verde, con annesso motorino di spinta e fornitura, l’allaccio idrico al Consorzio di bonifica ed il passaggio necessario dei tubi. Infine la recinzione dell’area e la predisposizione di una tabella per il divieto di introduzione dei cani. «Interventi necessari – fanno sapere dal Comune di Ricadi – per un luogo di forte impatto turistico per tutto il territorio, nonché grande risorsa economica, sociale e culturale».

