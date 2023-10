Strade da incubo nel Vibonese: la denuncia di un imprenditore turistico – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Una strada pericolosa, più volte teatro di incidenti. È la provinciale 22 nel tratto che da Ricadi conduce a Tropea. A segnalare le condizioni in cui versa l’importante arteria è Nicola La Sorba, imprenditore turistico nonché componente del Consiglio direttivo della Lega sezione di Vibo Valentia. «Alcuni tratti della strada – denuncia l’imprenditore – sono privi di guardrail» La Sorba ci mostra un punto, nei pressi della struttura turistica “Hotel Stromboli” in cui poco tempo fa è avvenuto un incidente che poteva avere gravi conseguenze. «Un’auto con a bordo quattro ragazzi è sbandata andando a finire nel dirupo. A fermare la corsa del mezzo alcuni alberi. I giovani – dice – se la sono cavata con tanto spavento e qualche graffio». Pochi chilometri più avanti, in prossimità del distributore Q8 di Ricadi, un altro tratto, anche questo in piena curva, è senza barriere di protezione. «Anche qui c’è un dirupo profondo 8 metri». Il componente della Lega mette in guardia il presidente della Provincia Corrado L’Andolina al quale ha inviato poche settimane fa una lettera denuncia. «Non ho ottenuto alcuna risposta, spero solo che vengano presi provvedimenti urgenti per mettere in sicurezza un’arteria molto frequentata».

Oltre all’assenza di guardrail, a preoccupare sono pure le condizioni del manto stradale che presenta voragini e avvallamenti. E poi ci sono quei lavori fatti a metà: «Alcuni tratti di strada sono stati asfaltati, altri no». La Sorba intende focalizzare l’attenzione sull’importanza di poter avere strade sicure sia per il benessere delle comunità locali che per il rilancio turistico del comprensorio: «Ricadi – fa rilevare – è meta ogni anno di migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo e, secondo recenti dati forniti dall’Istat, nel 2022 è stato il Comune calabrese con più presenze turistiche, oltre 815mila visitatori. Il settore turistico, inoltre, si dimostra un settore in continua crescita e rappresenta sicuramente la forza che fa da traino allo sviluppo della Calabria, in generale e della Provincia di Vibo Valentia, in particolare». Strade insicure, erbacce e come se non bastasse rifiuti a bordo strada. Una pessima cartolina per i tanti turisti che ogni anno affollano la Costa degli dei.

