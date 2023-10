Sicurezza stradale, il “Gruppo 25 giugno” nelle scuole di Serra San Bruno

Educarli oggi per formare adulti responsabili in futuro. Ha preso il via stamattina nelle classi quarta e quinta delle scuole elementari di Serra San Bruno (Istituto comprensivo “Tedeschi” del Plesso di “Terravecchia” e Plesso “Carchidi” di “Spinetto”) la campagna di sensibilizzazione lanciata dal “Gruppo 25 giugno” con lo scopo di insegnare ai bambini come comportarsi sulle strade, nel rispetto della propria vita e quella degli altri. Dopo una parte puramente teorica – in cui i componenti del gruppo hanno spiegato agli alunni il significato dei cartelli stradali, illustrando loro anche le regole da seguire per una guida in totale sicurezza – si è passati alla parte pratica grazie a un percorso creato ad hoc, con tanto di segnaletica. Durante la lezione, i bambini hanno interloquito con i componenti del sodalizio, rivolgendo loro domande più disparate. La campagna di sensibilizzazione proseguirà nei prossimi mesi, quando i componenti del “Gruppo 25 giugno” faranno tappa anche alla scuola media e alle scuole superiori.

